Vacuna de AstraZeneca: Vizzotti anunció que el 21 de mayo llegarán al país más de 861 mil dosis

La ministra de Salud, Carla Vizzotti, dijo que el “aumento exponencial de casos de coronavirus se ha detenido y se ha estabilizado en un número alto de nuevos casos confirmados”. Además Vizzotti, anunció hoy que, a partir del 21 de mayo, estarán liberadas 861.600 dosis de AstraZeneca desde el mecanismo Covax, y que con esas dosis se completarán los esquemas de quienes ya recibieron la dosis 1 de Covishield/Astrazeneca. “Es una buena noticia, pero no significa que la situación esté resuelta. El sistema de salud sigue en tensión”, sostuvo la funcionaria en conferencia de prensa en Casa de Gobierno, junto a Claudia Madies, directora nacional de Habilitación, Fiscalización y Sanidad de Fronteras, y Sonia Tarragona, jefa de Gabinete de la cartera de Salud. Vizzotti, aseveró que “todas las personas van a completar su esquema de vacunación” contra el coronavirus, que contempla la aplicación de dos dosis. Así lo afirmó en una rueda de prensa en Casa de Gobierno, en la que detalló que el esquema de vacunación completo se dará tanto con las vacunas Sinopharm, como con las Astrazeneca que llegaron a través del mecanismo Covax así como con las Sputnik V.

