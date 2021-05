3° encuentro | Diálogos en pandemia | “Situación sanitaria en Lanús: segunda ola de Covid-19”

Este miércoles se realizó el tercer encuentro del ciclo Diálogos en pandemia “Situación sanitaria en Lanús: segunda ola de Covid-19”, organizado por el Instituto de Estudio y Administración Local (IDEAL Lanús). La jornada virtual contó con la participación de la Directora Asociada de la Región Sanitaria VI, Lic. Melina Espósito; el Director Ejecutivo del Hospital Narciso López de Lanús, Dr. José Luis Stroia; el Director Médico de la Unidad de Pronta Atención (UPA 3) de Villa Jardín, Dr. Mauro Díaz; y el presidente de IDEAL Lanús, Dr. Julián Álvarez. “Hoy se cumplió un año del primer DetectAR, un programa de salud comunitaria que tuvo y tiene como objetivo la detección temprana de los casos positivos de Covid-19. Esta iniciativa evitó una propagación mayor del coronavirus, sobre todo en los barrios populares. Se realizó hasta el día de la fecha un ‘casa por casa’ a más de 4 millones de personas, en un claro ejemplo de un Estado presente y solidario”, expresó Melina Espósito. “Cuando llegó la pandemia me dirigí al depósito del hospital y pregunté cuántos barbijos quirúrgicos teníamos; me respondieron 85. Teníamos una desesperación muy grande, que fue alivianada con el trabajo importante del Ministerio de Salud bonaerense y con el apoyo de la gente, ya que para nuestro barrio es el hospital vecinal. El pueblo es muy solidario, se está cuidando y respeta las medidas, aunque creo que deben ser más profundas”, dijo José Luis Stroia. “Las obras sociales y las prepagas se retiraron de la pandemia en muchos casos y desde el sector público nos hicimos cargo de la situación. Si el tratamiento se hubiese dejado al libre albedrío de estos espacios, el impacto sería catastrófico. El Ministerio de Salud bonaerense tomó la posta y nos proveyó de respiradores, materiales descartables y de protección personal. Esto nos permitió dar respuesta y soportar varios meses de pandemia”, argumentó Mauro Díaz. “Pese a la situación que vivimos, los hospitales de Lanús pudieron avanzar sobre distintas deudas pendientes que tenían con la comunidad. Durante el gobierno de María Eugenia Vidal, se abandonaron los hospitales públicos, sobre todo el UPA 3 de Villa Jardín, que se retiró del barrio por su falta de atención y recursos. Ahora se están reactivando, más allá de la pandemia que les toca combatir todos los días”, cerró Julián Álvarez. El primer encuentro se produjo el pasado miércoles, con la participación remota de la directora ejecutiva del Hospital Melo, Dra. Virginia Olivera; y la directora asociada del Hospital Narciso López, e integrante de la comisión de Salud de IDEAL Lanús, Dra. Cecilia Ciochi. En la segunda jornada disertaron la Coordinadora General Ejecutiva de la UGL X del PAMI, Lic. Nadia Burgos; y el Director Ejecutivo del Hospital Evita de Lanús, Dr. Javier Maroni. Reviví el encuentro: https://www.youtube.com/watch?v=g4MdEbX-CMg

Both comments and pings are currently closed.