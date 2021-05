El ritmo de calentamiento global corre el riesgo de un aumento ‘imparable’ del nivel del mar a medida que se derrite la capa de hielo de la Antártida

El ritmo actual del calentamiento global corre el riesgo de desencadenar un aumento “rápido e imparable” del nivel del mar debido al derretimiento de la vasta capa de hielo de la Antártida, advirtió un nuevo artículo de investigación. A menos que las emisiones de calentamiento del planeta se reduzcan rápidamente para cumplir con los objetivos del acuerdo climático de París, el mundo se enfrenta a una situación en la que hay un “salto abrupto” en el ritmo de la pérdida de hielo antártico alrededor de 2060, afirma el estudio, lo que impulsa el aumento del nivel del mar y colocando a las ciudades costeras en mayor peligro. “Si el mundo se calienta al ritmo dictado por las políticas actuales, veremos que el sistema antártico comenzará a alejarse de nosotros alrededor de 2060”, dijo Robert DeConto, experto en cambio climático polar de la Universidad de Massachusetts y autor principal del estudio. . “Una vez que se pone suficiente calor en el sistema climático, se van a perder esas plataformas de hielo, y una vez que se pone en marcha, no se puede revertir”. DeConto añadió: “Los océanos tendrían que volver a enfriarse antes de que la capa de hielo pudiera sanar, lo que llevaría mucho tiempo. En una escala de tiempo social, esencialmente sería un cambio permanente “. Este punto de inflexión para la Antártida podría ser provocado por un aumento de la temperatura global de 3 ° C (5,4 ° F) por encima de la era preindustrial, que muchos investigadores dicen que es factible para 2100 bajo las políticas actuales de los gobiernos. La nueva investigación, publicada en Nature , encuentra que la pérdida de hielo de la Antártida sería “irreversible en escalas de tiempo de varios siglos” si esto sucediera, lo que ayudaría a elevar los océanos del mundo de 17 cm a 21 cm (6,69 pulgadas a 8,27 pulgadas) para fines de siglo. . Sin embargo, si el mundo pudiera cumplir los compromisos asumidos en el acuerdo de París, la investigación encontró que la Antártida contribuiría de 6 a 11 cm de aumento del nivel del mar para fines de siglo, a la par con la tasa actual de pérdida de hielo. Según el acuerdo de París, los gobiernos se han comprometido a limitar el calentamiento global peligroso por debajo de 2 ° C más que en la época preindustrial, con esfuerzos para mantener el aumento en 1,5 ° C. “Son realmente las próximas décadas las que determinarán el aumento del nivel del mar desde la Antártida”, dijo De Conto. “Estas plataformas de hielo no podrán volver a crecer”. Los científicos han emitido cada vez más advertencias sobre el destino de la enorme cantidad de hielo almacenado en la Antártida que, si se derritiera, elevaría el nivel global del mar en 57 metros, sumergiendo por completo las costas del mundo. Si bien esto no sucederá en ningún tipo de escala de tiempo previsible, incluso un pequeño aumento en la pérdida de hielo se sentiría en los niveles globales del mar. De particular preocupación es la sección occidental de la capa de hielo de la Antártida, y los científicos están explorando actualmente la tasa de disminución experimentada por el glaciar Thwaites , también conocido como glaciar del fin del mundo. En el peor de los casos, la pérdida del glaciar, que tiene aproximadamente el tamaño de Gran Bretaña y 1 km de profundidad, elevaría el nivel del mar en 65 cm. La Antártida está siendo aventada por una atmósfera que se calienta, así como por los océanos que se calientan, con el agua de mar que se calienta entrando en las grietas y royendo los “puntos de fijación” que sostienen enormes cuerpos de hielo en el lecho rocoso sumergido. Una rápida aceleración del derretimiento podría causar un efecto de cascada donde enormes cantidades de hielo y agua fluyen ininterrumpidamente hacia el Océano Austral. Una vez en movimiento, los impactos de una pérdida de hielo tan dramática se desarrollarían durante siglos. “En el siglo posterior a 2100 es potencialmente catastrófico”, dijo DeConto. “Si no hiciéramos nada en absoluto para reducir las emisiones, podríamos obtener 5 metros de aumento del nivel del mar solo desde la Antártida para las 2200, momento en el que tendrías que reasignar el mundo desde el espacio. Sería inimaginable “. El artículo de DeConto utiliza un modo que incorpora el aumento de temperatura y la pérdida de hielo, así como los procesos dinámicos en juego en la Antártida que presentan desafíos para predecir exactamente lo que sucederá a medida que el mundo continúa calentándose. Otro estudio publicado en Nature el miércoles , por científicos del King’s College de Londres, encuentra que el nivel del mar aumentará 0,5 cm cada año para 2100 si el aumento de la temperatura global alcanza los 3 ° C. DeConto dijo que el otro artículo es un “trabajo impresionante”, pero difiere de su artículo, que tiene en cuenta los impactos agravados de la pérdida de las plataformas de hielo. “Ninguno de estos documentos es la última palabra, este es un trabajo en curso”, dijo. “Básicamente vamos a tener que hacer frente al aumento continuo del nivel del mar. La verdadera pregunta es si será a un ritmo manejable o inmanejable para nosotros “. Orrin Pilkey, un experto en aumento del nivel del mar en la Universidad de Duke que no participó en la investigación, dijo que el documento es un “intento importante de relacionar el acuerdo de París con la realidad”. Añadió: “Consideraría que esta es una contribución reflexiva e incluso aterradora, pero creíble, que debería proporcionar una base muy sólida para seguir adelante con la implementación del acuerdo de París”. Andrea Dutton, experta en aumento del nivel del mar en la Universidad de Wisconsin-Madison, quien fue coautora, dijo que el documento “aborda una cuestión importante y urgente” de lo que significarán los objetivos climáticos de París para el futuro aumento del nivel del mar. “Ya estamos luchando con la cantidad de aumento del nivel del mar que se ha producido durante el siglo pasado”, dijo Dutton, quien agregó que una aceleración importante en el derretimiento de la Antártida “provocará un retroceso costero y una migración a una escala que nunca antes habíamos presenciado. ”. “No seremos capaces de adaptarnos simplemente porque es imposible simplemente diseñar nuestra manera de salir de esto”, dijo. “La conclusión es un claro recordatorio de la urgencia de realizar recortes profundos y sostenidos en nuestras emisiones de gases de efecto invernadero”.

