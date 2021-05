Trotta acordó con Ministros de Educación la “suspensión focalizada” de clases presenciales en ciudades con riesgo epidemiológico

El ministro de Educación, Nicolás Trotta, acordó este domingo con sus pares provinciales un mecanismo “focalizado” y “temporario” de suspensión de clases presenciales en los aglomerados urbanos que transitan situaciones de alerta epidemiológica producto de la pandemia de coronavirus. Trotta mantuvo una reunión virtual con los funcionarios del área educativa de la Ciudad de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, Mendoza y Santa Fe. Las escuelas que sostienen servicios alimentarios escolares continuarán realizando esa tarea, y además se habilitarán espacios y recursos de la escuela para los estudiantes que no cuenten con condiciones mínimas para la continuidad pedagógica en sus hogares. Mientras se dirime en la Corte Suprema la suerte de las clases presenciales en las escuelas porteñas a raíz del conflicto entre Nación y Ciudad, la novedad es que a partir de este lunes y al menos hasta el viernes se suspenderá la presencialidad educativa en los distritos de mayor densidad poblacional de Entre Ríos, que retornarán a la modalidad virtual. Esto incluye a las escuelas del área metropolitana de Paraná (la capital provincial, San Benito, Colonia Avellaneda y Oro Verde), y de Concordia, Concepción del Uruguay, de Gualeguaychú, de Colón y San José. “Tenemos que hacer todos nuestros esfuerzos para reducir la circulación del virus y garantizar la capacidad del sistema de salud. Estamos atravesando una etapa muy difícil de la pandemia, con nuevas variantes del virus que lo hacen más transmisible, que afectan también a población de menor edad, y ponen en riesgo la capacidad de nuestro sistema sanitario”, justificó el gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, en un comunicado oficial . En Santa Fe, en tanto, las clases ya estaban suspendidas en los departamentos de Rosario y San Isidro, donde se encuentra el foco infeccioso más preocupante de la provincia. “Es importante dejar en claro que todos deseamos tener clases presenciales en nuestras escuelas. El desafío es mejorar los indicadores para poder transitar la presencialidad”, explicó Trotta en declaraciones a la prensa. Y señaló que la diferencia de criterio con la Ciudad tiene que ver con una comprensión diferente “sobre la gravedad de la situación”. “Pedimos la reacción al jefe de Gobierno (Horacio Rodríguez Larreta) para que se aplique plenamente” el decreto de necesidad y urgencia 287/2021 que firmó el presidente Alberto Fernández y que el Gobierno de la Ciudad decidió desconocer, apelando a la Justicia. Trotta aclaró que la idea es que estos cierres transitorios de clases ocupen la “menor unidad geográfica posible” y que tan pronto como los indicadores epidemiológicos lo permitan, puedan ser revertidos para recuperar la presencialidad. Trotta adelantó que el martes que viene encabezará una reunión más amplia por videoconferencia con los 24 ministros provinciales de Educación en el marco del Consejo Federal de Educación, para pulir los criterios en base a los cuales se definirá la presencialidad o no de clases en todo el país. “Hay que sostener el diálogo, superar algunas diferencias y tomar conciencia de la gravedad de la situación que estamos transitando”, enfatizó. Según trascendió a través de un comunicado de la cartera educativa nacional, el ministerio puso a disposición de las provincias un refuerzo del fondo Covid para aquellas zonas en alerta epidemiológica, además de “herramientas pedagógicas y medidas focalizadas que serán desplegadas en el marco de la suspensión de la presencialidad para disminuir la circulación del virus”. “Con el mandato y la voluntad de garantizar el derecho a la educación y la continuidad pedagógica en las zonas donde se hallan suspendidas las clases presenciales, como se ha hecho conjuntamente a lo largo de esta pandemia, el funcionario nacional recogió las necesidades de cada jurisdicción y realizaron conjuntamente, una evaluación sobre las acciones y recursos desplegados y los que resulta necesario reforzar para afrontar esta etapa excepcional”, puntualizó el documento.

