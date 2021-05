En el Día del Trabajador, aumento a empleados municipales

Almirante Brown/ En coincidencia con el Día del Trabajador, el Municipio de Almirante Brown informó que le otorgó un incremento salarial del 36,24 por ciento a las trabajadoras y los trabajadores de la Comuna local. Fuentes del Ejecutivo browniano indicaron que el anuncio de la mejora salarial, realizado en el marco de la paritaria 2021 – 2022, llega en coincidencia con el 1° de mayo, Día del Trabajador.

