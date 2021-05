La Amazonía brasileña liberó más carbono del que absorbió en los últimos 10 años

La Amazonía brasileña liberó casi un 20% más de dióxido de carbono a la atmósfera durante la última década de lo que absorbió, según un informe sorprendente que muestra que la humanidad ya no puede depender del bosque tropical más grande del mundo para ayudar a absorber la contaminación por carbono provocada por el hombre. Desde 2010 hasta 2019, la cuenca del Amazonas de Brasil emitió 16,6 mil millones de toneladas de CO2, mientras que consumió solo 13,9 mil millones de toneladas, informaron investigadores el jueves en la revista Nature Climate Change. El estudio analizó el volumen de CO2 absorbido y almacenado a medida que crece el bosque, frente a las cantidades liberadas a la atmósfera cuando se quemó o destruyó. “Lo esperábamos a medias, pero es la primera vez que tenemos cifras que muestran que la Amazonía brasileña ha cambiado y ahora es un emisor neto”, dijo el coautor Jean-Pierre Wigneron, científico del Instituto Nacional de Agronomía de Francia. Investigación (INRA). “No sabemos en qué momento el cambio podría volverse irreversible”, dijo a la AFP en una entrevista. El estudio también mostró que la deforestación, a través de incendios y talas, aumentó casi cuatro veces en 2019 en comparación con cualquiera de los dos años anteriores, de aproximadamente 1 millón de hectáreas (2.5 millones de acres) a 3.9 millones de hectáreas (9.6 millones de acres). “Brasil experimentó una fuerte caída en la aplicación de políticas de protección ambiental luego del cambio de gobierno en 2019”, dijo el INRA en un comunicado. Los ecosistemas terrestres han sido un aliado crucial mientras el mundo lucha por frenar las emisiones de CO2, que superaron los 40.000 millones de toneladas en 2019. Durante el último medio siglo, las plantas y el suelo han absorbido constantemente alrededor del 30% de esas emisiones, incluso cuando esas emisiones aumentaron en un 50% durante ese período. Los océanos también han ayudado, absorbiendo más del 20%. La cuenca del Amazonas contiene aproximadamente la mitad de las selvas tropicales del mundo, que son más efectivas para absorber y almacenar carbono que otros tipos de vegetación. Si la región se convierte en una fuente neta en lugar de un “sumidero” de CO2, abordar la crisis climática será mucho más difícil. Usando nuevos métodos de análisis de datos satelitales desarrollados en la Universidad de Oklahoma, el equipo internacional de investigadores demostró por primera vez que los bosques degradados eran una fuente más importante de emisiones de CO2 que calientan el planeta que la deforestación. Durante el mismo período de 10 años, la degradación, causada por la fragmentación, la tala selectiva o los incendios que dañan pero no destruyen los árboles, causó tres veces más emisiones que la destrucción total de los bosques. Los datos examinados en el estudio solo cubren Brasil, que posee alrededor del 60% de la selva amazónica. Teniendo en cuenta el resto de la región, “la cuenca del Amazonas en su conjunto es probablemente (carbono) neutral”, dijo Wigneron. “Pero en los otros países con selva amazónica , la deforestación también está aumentando y la sequía se ha vuelto más intensa”. El cambio climático se perfila como una seria amenaza y podría, por encima de un cierto umbral de calentamiento global, hacer que la selva tropical del continente se convierta en un estado de sabana mucho más seco, según han demostrado estudios recientes. Esto tendría consecuencias devastadoras no solo para la región, que alberga un porcentaje significativo de la vida silvestre del mundo, sino también a nivel mundial.

