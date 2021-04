Presentan una denuncia contra Patricia Bullrich, mientras siguen los repudios por sus dichos sobre Malvinas

Las polémicas declaraciones de la titular del PRO, Patricia Bullrich, sobre entregar las islas Malvinas a cambio de las vacunas Pfizer continuaron generando repudios de dirigentes políticos y excombatientes, en tanto que sumó una denuncia en Tribunales y la presentación de un proyecto de ley para sancionar a los que nieguen la soberanía. El martes por la noche, en una entrevista con La Nación+, Bullrich aseguró que “Pfizer no pidió cambio a la ley, lo único que pidió fue un seguro de caución, como se lo pidió a todos los países del mundo, que es algo razonable”, y agregó que la farmacéutica estadounidense “no pidió los hielos continentales”, aunque remató: “Las Islas Malvinas se las podríamos haber dado”. Denuncia en la Justicia federal A raíz de sus declaraciones, la abogada Valeria Carreras denunció a Bullrich en los tribunales federales de Retiro y resultó sorteada en el juzgado federal 10 a cargo de Julián Ercolini, según informaron fuentes judiciales. La abogada sostuvo que los dichos de Bullrich denotan “el desdén y la falta de respeto a mucho más que dos Islas, sino que es una indiscutida bandera de la Patria” y dijo que al “referirse de modo irrespetuoso, e incluso con desprecio evidente, lesiona la política exterior en materia de soberanía de nuestras islas Malvinas”. Proyectos en Diputados En la Cámara de Diputados, el Frente de Todos presentó un proyecto para expresar el “más enérgico repudio a las ofensivas declaraciones de la presidenta del PRO manifestando su desprecio por la Soberanía y por nuestras Malvinas, usurpadas por el Reino Unido”, informó la diputada Fernanda Vallejos por Twitter. Por su parte, el diputado nacional del Frente de Todos, Nicolás Rodríguez Saá, presentó hoy un proyecto de ley que sanciona con una multa a dirigentes políticos y funcionarios de la administración pública y personal superior de las fuerzas armadas y de seguridad que nieguen la soberanía, difundan erróneamente u omitan la correcta denominación de las Islas Malvinas. Rodríguez Saá señaló que decidió presentar el proyecto luego de ver “las declaraciones negacionistas sobre la soberanía argentina en las Islas Malvinas, hechas por Patricia Bullrich”, según informó por la red social Twitter. Repudio de ex combatientes La Federación de Veteranos ‘2 de Abril’ expresó en un comunicado su “absoluto repudio a los dichos de Patricia Bullrich y más aún por el sarcasmo y leve sonrisa con la que lo manifestara”. “Es parte de una política de desidia y entrega de nuestra soberanía”, señalaron los veteranos de Malvinas, que también precisaron que esa situación “se puso de manifiesto desde los tratados de Madrid I y II y los acuerdos Foradori-Duncan, que debe y tienen que ser desconocidos por nuestros legisladores nacionales”. En el mismo sentido, se expresó el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (Cecim) La Plata: “Repudiamos enérgicamente las declaraciones de Patricia Bullrich, que expresó lo que durante el gobierno de Mauricio Macri fue la política de entrega del patrimonio nacional y de la soberanía sobre la cuestión Malvinas”, señaló la organización en un comunicado. En ese marco, el Cecim consideró que el gobierno de Mauricio Macri “se puso a disposición de los intereses británicos firmando el acuerdo Foradori/Duncan que les posibilitó avanzar sobre el Atlántico Sur”. Más declaraciones de rechazo A los repudios de los veteranos de Malvinas a Bullrich, se sumaron también las críticas de los diferentes dirigentes del Frente de Todos como el canciller Felipe Solá; el secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, Daniel Filmus; el gobernador de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Gustavo Melella; la agrupación La Cámpora; y los diputados Hugo Yasky y Leopoldo Moreau, entre otros. En Twitter, Solá afirmó: “La frase brutal de Bullrich sobre Malvinas es coherente con lo que hizo su gobierno. Política de entrega y sumisión, desprecio por nuestras causas nacionales. Olvido imperdonable del sacrificio de los 649 héroes argentinos que quedaron allá”. Asimismo, Filmus señaló que la dirigente macrista “desconoce nuestra Constitución Nacional y le falta el respeto a 45 millones de argentinos/as, especialmente a quienes dieron su vida por defender las Islas”. Mientras que el gobernador Melella consideró que “Bullrich nos vuelve a mostrar la peor cara del proceso desmalvinizador que debimos soportar en los cuatro años de Mauricio Macri”. Para La Cámpora las declaraciones de “la presidenta del PRO ofreciendo las Malvinas Argentinas a una farmacéutica son una muestra gratis de lo que hubiese sido esta pandemia si gobernaran ella, (el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez) Larreta y Macri”. Yasky indicó que “Bullrich actúa como lobbista de Pfizer y pone las Malvinas en una mesa de saldo, algo oprobioso para los que murieron ahí” mientras que Moreau reclamó que “la UCR y también Franja Morada deberían dar un paso al costado y abandonar Juntos por el Cambio”. Por su parte, la presidenta de la comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, María de los Angeles Sacnún, deploró los dichos de la presidenta del PRO y consideró que la dirigente “violenta la Constitución nacional” y “representa a oscuros objetivos”. “Que la Presidenta del PRO @PatoBullrich violente la Constitución Nacional, que expresa que la Nación Argentina ratifica su legítima e imprescriptible soberanía sobre las islas Malvinas, no es sorpresa”, manifestó la senadora del Frente de Todos (FdT) por Santa en su cuenta de Twitter. Luego de los primeros repudios, Bullrich apeló a Twitter para explicar su frase al indicar que “frente a las mentiras por la cual no se compraron vacunas, ejemplifiqué que el Gobierno dijo cualquier cosa: hasta que podíamos entregar las Malvinas o los glaciares. Si me expresé mal, ratifico mi posición a favor de nuestra completa soberanía sobre las Islas Malvinas”. Repudios desde Tierra del Fuego El gobernador de Tierra del Fuego y Malvinas,Gustavo Melellaaseveró que Bullrich, “en su afán por criticar al Gobierno de Alberto Fernández, y en el marco de una eterna campaña electoral, ha perdido todo tipo de sentido común y el decoro que debe tener un dirigente político”. A su vez, agregó que las declaraciones de la referente opositora “no debieran asombrarnos” porque “se enmarcan en lo que constituyó una verdadera política de Estado de Juntos por el Cambio en la Causa Malvinas durante los cuatro años de su gestión”, señaló en sus redes sociales. Por su parte, el intendente de Ushuaia y máximo referente de La Cámpora en la provincia, Walter Vuoto, consideró que la frase de Bullrich “no se trató de un error” sino de “una muestra cabal de cómo piensa esta persona y el espacio político que ella preside”. “Repudio totalmente este tipo de declaraciones que solo exhiben el cipayismo de quienes no respetan la causa Malvinas, que aún nos duele a millones de argentinos y argentinas”, afirmó Vuoto. Los dichos de la exministra de Seguridad también fueron cuestionados, incluso, por referentes de Juntos por el Cambio en la provincia, como el senador radical Pablo Blanco, que le exigió una “rectificación”. A su vez, el diputado provincial por Cambiemos Federico Sciurano sostuvo que “es lamentable, repudiable, triste y de una profunda ignorancia declarar eso”. “Muchos argentinos dieron la vida por nuestra patria y nuestra soberanía, y estas declaraciones parecen una burla frente a la inadmisible usurpación de nuestras islas Malvinas”, señaló el referente radical a medios locales. El exintendente de Ushuaia añadió que la causa Malvinas es “una cuestión de soberanía y de amor a la patria, de ninguna manera dirigentes pueden expresarse como lo hizo Patricia Bullrich”. “Es una falta de respeto y me genera profunda vergüenza”, finalizó. Otros dirigentes fueguinos, como los senadores Eugenia Duré y Matías Rodríguez, también rechazaron las expresiones de Bullrich.

