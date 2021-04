Argentina ya recibió casi 10 millones de vacunas desde el inicio de la pandemia

La Argentina habrá recibido el jueves, cuando arribe el vuelo de Aerolíneas que partió este martes hacia Beijing, casi 11 millones de vacunas para combatir la pandemia del coronavirus. Hasta el momento, y luego de los dos vuelos de la línea de bandera que llegaron el domingo y el lunes con 755.200 dosis de la vacuna Sinopharm, ya arribaron al país 9.683.1543 dosis, según registros oficiales, por lo que, si se suman las 244.800 que llegarán este miércoles en un vuelo de la compañía alemana Lufthansa para completar el cargamento de un millón de la “Operación Beijing”, se alcanzaría la cifra de 9.927.945 vacunas. Con el embarque de un millón más que traerá el próximo jueves el vuelo de Aerolíneas que despegó este martes desde Ezeiza, la cifra total que habrá recibido la Argentina desde el inicio de la pandemia, por diferentes vías, será de 10.927.945 dosis. Hasta el momento Aerolíneas trajo desde China 2.659.200 dosis de la vacuna Sinopharm en cuatro vuelos. El vuelo que traerá un millón de vacunas Sinopharm: El Airbus 330-200, matrícula LV-GIF, bajo el número AR1050, despegó a las 13.04 desde Ezeiza y está previsto que arribe a la madrugada de este miércoles al aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid, donde tendrá una escala técnica de reabastecimiento, para continuar luego vuelo hacia Beijing, donde estima llegar alrededor de las 15, hora de nuestro país. Tras alrededor de cuatro horas en la capital china, la aeronave emprenderá el regreso para que, tras una nueva escala en Madrid, esté aterrizando en Ezeiza el jueves a las 19.10. Esta vez el avión podrá traer en sus bodegas un millón de dosis, debido a que el envasado de las mismas es diferente al de los dos últimos viajes, ya que cada caja de presentación contiene tres viales de la vacuna, razón por la cual el volumen de la carga se reduce, según explicaron fuentes oficiales. Las cajas de las vacunas producidas por el “China National Pharmaceutical Group Corp” son empacadas a su vez en contenedores denominados “envirotainers” que, de acuerdo a la estricta indicación del laboratorio, solo pueden ser transportados en el área de bodega de las aeronaves, según se informó. Este millón de dosis contra el SARS-CoV-2 estarán destinadas a completar los esquemas de vacunación ya iniciados, de acuerdo a la recomendación acordada en las reuniones de la Comisión Nacional de Inmunizaciones y del Consejo Federal de Salud que se realizaron la semana pasada, indicaron las fuentes. El titular de Aerolíneas Argentinas, Pablo Ceriani apuntó que éste “es el quinto vuelo que realizamos a Beijing, además de los 12 que realizamos a Moscú” y agregó que “en cada operación se refleja el rol estratégico de contar con una línea aérea de bandera que dé respuesta rápida en la luchar contra el Covid-19. Estamos totalmente comprometidos con esa tarea”. Hasta el momento Aerolíneas trajo desde China 2.659.200 dosis de la vacuna Sinopharm en cuatro vuelos, y 5.267.745 dosis desde Moscú, fabricadas por el Instituto Gamaleya, por lo que, con este quinto vuelo a Beijing, el total de vacunas transportadas por la línea de bandera alcanza la cifra de 8.926.945 dosis. Distribución de vacunas en las provincias: Mientras tanto, una partida de 384 mil dosis de vacunas Sinopharm llegarán entre este martes y miércoles a todas las provincias del país para completar los esquemas de vacunación ya iniciados y así dar continuidad al plan estratégico para combatir la segunda ola de coronavirus que atraviesa el país, informaron fuentes oficiales. Se trata de las vacunas que arribaron al país provenientes de China el domingo pasado en un vuelo de Aerolíneas Argentinas y forman parte de las cuatro operaciones programadas para traer dos millones de dosis esta semana. De acuerdo con el criterio de distribución dispuesto por el Ministerio de Salud, en base a la cantidad de población de cada distrito y ajustado a 400 unidades por conservadora, a la provincia de Buenos Aires le corresponden 146.800 dosis; a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 30.000; a Catamarca, 4.400; a Chaco, 10.400; a Chubut, 5.600; a Córdoba, 32.000; a Corrientes, 9.600; a Entre Ríos, 13.200; y a Formosa, 6.400. En tanto, a Jujuy le corresponden 6.400; a La Pampa, 4.800; a La Rioja, 4.400; a Mendoza, 13.200; a Misiones, 8.400; a Neuquén, 5.200; a Río Negro, 8.400; a Salta, 10.000; a San Juan, 6.400; a San Luis, 6.000; a Santa Cruz, 3.200; a Santa Fe, 29.200; a Santiago del Estero, 7.600; a Tierra del Fuego, 1.600; y a Tucumán, 10.800. Según los datos del Monitor Público de Vacunación, que permite seguir en tiempo real el proceso de inoculación, hasta la mañana de este martes se habían distribuido 8.709.608 dosis en todo el país, de las cuales ya fueron aplicadas 7.386.650; 6.507.572 de ellas corresponden a la primera dosis y 879.078, a la segunda. Por su parte, la asesora presidencial Cecilia Nicolini afirmó que se retomaron las negociaciones con Pfizer para “avanzar en un posible contrato” para la adquisición de vacunas contra el coronavirus, en tanto aseguró que el Gobierno nacional espera comenzar a recibir en mayo las dosis de Oxford-AstraZeneca. Señaló también que el presidente Alberto Fernández “habló con el presidente de Cuba (Miguel Díaz-Canel) hace algunas semanas” y que en el Gobierno se encuentran “a la espera de más información”, en relación a la posibilidad de la llegada a la Argentina de la vacuna Soberana 2. “Avanzaron con la fase 3, y estamos poniendo a disposición la posibilidad de realizar ensayos clínicos o de que se produzca la vacuna en la Argentina y estamos explorando entre los dos países en conjunto esa posibilidad”, expresó sobre la vacuna cubana. Por otro lado, indicó que además de las vacunas que se están recibiendo de China, de Sinopharm, “entre esta semana y los próximos días de la semana que viene esperamos recibir un nuevo cargamento” de vacunas Sputnik V desde Rusia. Finalmente, y sobre la futura fabricación en Argentina de la Sputnik V a través del laboratorio Richmond afirmó que “la producción de vacunas en Argentina no quita que sigamos recibiendo vacunas en los aviones desde Rusia mientras podamos avanzar en este proceso productivo”.

