Nación y Ciudad acordaron “mayores controles” a la circulación

La ministra de Seguridad, Sabina Frederic, y el secretario de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro, acordaron este miércoles “un mayor control en los ingresos a las estaciones terminales y en los distintos centros de transbordo” distribuidos por toda la ciudad de Buenos Aires, informaron fuentes oficiales. En un encuentro que mantuvieron esta mañana, los funcionarios analizaron además “la posibilidad de restringir, en determinados horarios, los accesos a la ciudad”, de cara a las nuevas medidas que podría implementar el Gobierno nacional en las próximas horas para hacer frente al crecimiento de casos de coronavirus. Según precisaron fuentes de la cartera de Seguridad, el encuentro de este miércoles tuvo el objetivo de “lograr una mayor coordinación en los controles” entre Nación y ciudad de Buenos Aires. Entre los puntos que se analizaron se encuentra el cumplimiento de las medidas establecidas por el Decreto de Necesidad y Urgencia firmado por el presidente Alberto Fernández para establecer medidas de restricción en el AMBA tendientes a mitigar la expansión de la segunda ola de contagios. Este viernes vence el decreto dictado por el Gobierno nacional el 9 de abril, que estableció una serie de restricciones en el AMBA por quince días, tales como la suspensión de las clases presenciales, la prohibición de circular entre las 20 y las 6 de cada día, y la realización de todo tipo de eventos culturales, sociales, recreativos y religiosos. La ministra de Seguridad, Sabina Frederic, y el secretario de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D Alessandro. En la reunión de este miércoles a la mañana, se acordó “un mayor control en los ingresos a las estaciones terminales y en los distintos centros de transbordo distribuidos por toda la Ciudad”. Con el objetivo de optimizar los controles vehiculares y de transporte de pasajeros, por un lado, y encausar la circulación en los controles ya establecidos, por otro, “también se evalúo la posibilidad de restringir, en determinados horarios, los accesos a la Ciudad que se desprenden de la avenida General Paz”. Asimismo, para una mejor articulación en la recepción de denuncias por incumplimiento, “se planteó la derivación de las llamadas recibidas al número 134, al sistema 911, que es monitoreado por la Ciudad y así poder actuar con mayor rapidez”. En el encuentro también se evaluaron las acciones desplegadas hasta el momento y se generaron los insumos necesarios para adoptar definiciones en el futuro, según consignaron las fuentes. De la reunión de coordinación, que son parte de una estrategia desplegada por el Gobierno nacional con el objetivo de lograr el mejor cumplimiento de restricción a la circulación en el AMBA, participaron también el secretario de Seguridad y Política Criminal, Eduardo Villalba; el secretario de Articulación Federal, Gabriel Fuks; el secretario de Transporte y Obras públicas de la Ciudad, Juan José Méndez; y el subsecretario de Gestión de la Movilidad, Gastón Galardi.

