El PAMI apuntó contra la Ciudad: “Tenemos heladeras llenas de vacunas, pero los centros de vacunación están vacíos”

La directora ejecutiva del PAMI, Luana Volnovich, lamentó que los vacunatorios que abrió el PAMI en la Cudad de Buenos Aires están “vacíos” y responsabilizó de esa situación a “fallas de logística” por parte de la gestión porteña. “No puedo creer lo que ven mis ojos. En la Ciudad de Buenos Aires tenemos las heladeras llenas de vacunas contra el Covid; pero los puntos de vacunación, vacíos. Vine personalmente a ver qué estaba pasando”, sostuvo la dirigente de La Cámpora a través de una cadena de mensajes en Twitter. Al respecto, recordó que el lunes pasado el PAMI abrió en la Ciudad “tres vacunatorios para vacunar 1.200 personas mayores por día”. “Pero ¿saben qué pasó? Solo vino el 30% de la gente. 7 de cada 10 faltaron. ¿Raro no? ¿Saben cuántos turnos tenemos asignados mañana? Cero. Sí, cero. Y en la heladera cientos de vacunas”, remarcó Volnovich. La titular del PAMI señaló que “para entender lo que pasaba” se pusieron en contacto con las personas que tenían “turno asignado”. “¿El resultado? No salgo de mi asombro: personas que nunca se habían inscripto; personas fallecidas; personas que no sabían que tenían turno asignado y personas ya vacunadas”, prosiguió la funcionaria en su cadena de tuits. Y agregó: “Esto me hace dudar de toda la campaña de vacunación en CABA. ¿Cómo asignan las prioridades? ¿Cómo distribuyen turnos y vacunas? ¿Por qué hay personas mayores que esperan hace dos meses y otros se vacunan en 48 horas? ¿Por qué no asignan más turnos a los vacunatorios de PAMI?”. Por último, Volnovich señaló que leyó que el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta “dijo que tiene toda la logística preparada para cuando lleguen más vacunas”, ante lo que planteó: “Yo veo lo contrario. Tenemos vacunas pero falla la logística de la Ciudad”. La acusación de la funcionaria nacional al Gobierno porteño se da luego de las críticas que había realizado semanas atrás contra la administración de Rodríguez Larreta por no permitir que el PAMI participe del operativo de vacunación contra el coronavirus que lleva a cabo la Ciudad. El tema fue retomado poco después por el presidente Alberto Fernández, en una reunión que mantuvo con Rodríguez Larreta, donde el jefe de Gobierno le pidió más vacunas para avanzar con la inmunización de los adultos mayores. El Presidente le recomendó entonces que permitiera al PAMI vacunar en la Ciudad, lo cual fue aceptado por el mandatario porteño.

Both comments and pings are currently closed.