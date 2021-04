Coros y Orquestas abre sus inscripciones para el ciclo lectivo 2021

El Programa de Coros y Orquestas, dependiente de la Subsecretaría de Educación de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, lanza sus INSCRIPCIONES 2021 para las y los músicos del mañana con un video promocional. Las mismas se realizarán mediante un formulario de inscripción online. http://laestaciononline.com.ar.leon.avnam.net/wp-content/uploads/2021/04/Video-inscripciones-2021-wsp.mp4 La iniciativa que enseña a hacer música de forma gratuita a niñas, niños y jóvenes bonaerenses abre las inscripciones a nuevas y nuevos estudiantes que se encuentren en edad escolar y que tengan interés en aprender a hacer música en conjunto, sin necesidad de contar con conocimientos previos o instrumentos propios. Los coros y las orquestas son espacios educativos que cuentan con clases de diversos instrumentos, educación vocal y lenguaje musical a contraturno del horario escolar en la semana, para no superponerse con la escolaridad de las y los estudiantes, teniendo el sábado como el día fundamental de ensayo general. Las sedes de las formaciones musicales están ubicadas en escuelas, centros educativos o espacios propios a lo largo y a lo ancho de la provincia de Buenos Aires: La Plata (Los Hornos), Berisso, Punta Indio (Verónica), Avellaneda, Lomas De Zamora, Lanús, Quilmes, Berazategui, Florencio Varela, Almirante Brown, Esteban Echeverria, San Vicente, Vicente Lopez, San Isidro, Tigre, Hurlingham, General San Martín, Moreno, Luján, Mercedes, General Rodriguez, Marcos Paz, Campana, Pergamino, Lincoln, General Belgrano, Chascomùs, Lezama, Dolores, Santa Teresita, San Clemente, Gonzales Chaves, Bahía Blanca, Coronel Suárez, Daireaux, Tornquist, Lobos y Bolívar. Las y los interesados, por su cuenta o con la colaboración de sus familiares podrán inscribirse mediante el formulario online indicando si tienen alguna preferencia entre el aprendizaje de un instrumento musical o del canto y marcando las localidades en las que podrían tomar clases. Una vez completado el formulario serán contactados posteriormente para terminar el alta a alguna de las sedes del programa. Nota oficial en el portal de ABC: Coros y Orquestas abre sus inscripciones para el ciclo lectivo 2021 | abc.gob.ar

