Penas de 50 años de cárcel para la banda que quiso rescatar a un preso de una comisaría

Un tribunal de La Matanza condenó a 50 años de prisión a cuatro de los integrantes de la banda que en 2018 intentó copar la comisaría de la localidad bonaerense de San Justo para liberar a un detenido, se tiroteó con cuatro policías y dejó parapléjica a una de las oficiales. Los cuatro condenados a medio siglo de prisión por las tentativas de homicidio de los policías son Leandro David Aranda (25) -el preso que iba a ser rescatado-, su esposa Zahira Ludmila Bustamante (22), Tomas Axel Sosa (22) y Sebastián Ariel Rodríguez (42), mientras que el imputado Gonzalo Fabián D’Angelo (25) fue condenado a 8 años de cárcel como participe secundario y la abogada Leticia Analía Tortosa (41), a 3 años de prisión condicional pero sólo por el delito de facilitación a la evasión.

Both comments and pings are currently closed.