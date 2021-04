El municipio realiza más de 2 mil llamados diarios confirmando turnos de vacunación

El Municipio de Almirante Brown realiza más de 2 mil llamados diarios a vecinas y vecinos, principalmente adultos mayores, confirmando que hayan recibido el turno para vacunarse e informarles la ubicación y el acceso a los distintos centros de inmunización. Desde la gestión del intendente Mariano Cascallares precisaron que la iniciativa se lleva adelante en conjunto entre la Dirección de Gestión Pública y la Unidad de Atención Ciudadana, quienes conformaron un equipo para informar y asesorar sobre todo lo relacionado al programa de vacunación. Todo comenzó cuando en coordinación con la Secretaría de Gestión Descentralizada, se llevó adelante la carga de más de 17 mil planillas de inscripción del programa Buenos Aires Vacunate que se hicieron de forma manual en las delegaciones de la Comuna para facilitar el acceso a las personas sin acceso a internet. Luego, a partir del 27 de febrero, como muchos adultos mayores no usan email o no descargaron la aplicación, se conformó un grupo desde la Unidad de Atención a la Ciudadanía, que realizan más de 2 mil llamados diarios, incluyendo feriados y fines de semana. En este sentido, en las comunicaciones telefónicas se confirma la recepción de los distintos turnos y se brinda asesoramiento sobre los distintos puntos de vacunación y también se enacuan dudas sobre el procedimiento o el programa Buenos Aires Vacunate. Cabe recordar que los turnos son administrados por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires a través del Ministerio de Salud, motivo por el que se solicita a la comunidad que se registre en vacunatepba.gba.gob.ar para seguir avanzando con el plan de vacunación. Articulado con el Gobierno Nacional y su par Provincial, el programa en el distrito comenzó a fines de diciembre con el personal de Salud, siguió con los adultos mayores de las residencias geriátricas, luego se incorporaron docentes y policías, y también los mayores de 60 años, mayores de 70 y los menores de 70 con patologías de riesgo.

