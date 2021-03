El gobierno bonaerense “trabaja técnicamente en una fase 3” para algunos municipios

El jefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, dijo este miércoles que el gobierno bonaerense “ya está trabajando técnicamente en una fase 3” para algunos municipios, lo que implicará “restricciones adicionales” a las implementadas hasta el momento, por el aumento de casos de coronavirus. En declaraciones a la radio Rock and Pop, Bianco manifestó que el gobierno provincial comenzó a trabajar en “un esquema para eventualmente tomar definiciones adicionales” y añadió: “Ya estamos trabajando técnicamente en una fase 3”. En ese marco, indicó que habrá “algunas restricciones adicionales, lo trabajamos técnicamente para tenerlo preparado por si el aumento de casos de contagios se hace más profundo todavía”. El Gobierno de la provincia de Buenos Aires oficializó este miércoles la suspensión de actividades de 2 a 6 de la madrugada y el límite de hasta 10 personas para reuniones sociales en los 110 distritos que se encuentran en fase 4, ante el aumento de casos de coronavirus. Con estas nuevas restricciones, las actividades artísticas, deportivas, culturales, sociales, recreativas, familiares o comerciales no podrán desarrollarse entre las 2 y las 6 de cada día, y se determina que las “actividades sociales, recreativas y familiares deberán desarrollarse con hasta un máximo de diez (10) personas”. “La colaboración y la responsabilidad de todos y todas ya demostró que con solidaridad y esfuerzo podemos evitar el colapso sanitario” Actualmente, la provincia de Buenos Aires mantiene 110 municipios en fase 4 y 25 en fase 5. En tanto, Bianco pidió a los bonaerenses que “extremen los cuidados” debido al aumento de contagios por coronavirus y que “cumplan los protocolos de prevención”. “La colaboración y la responsabilidad de todos y todas ya demostró que con solidaridad y esfuerzo podemos evitar el colapso sanitario”, expresó el funcionario. Asimismo destacó el trabajo “coordinado” con el Gobierno nacional y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en la implementación de las medidas sanitarias para frenar los contagios. “No hay fricciones, estamos trabajando coordinadamente con el gobierno nacional y el de la Ciudad de Buenos Aires, y ayer repasé con el jefe de gabinete de la Cuidad las medidas en el AMBA” , agregó.

