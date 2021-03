Cascallares inauguró un nuevo espacio publico: El “Paseo de las Mujeres y Disidencias”

El intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, inauguró el “Paseo de las Mujeres y Disidencias” en la localidad de Malvinas Argentinas, un nuevo espacio verde que fue posible gracias al avance en obras hidráulicas, asfalto e infraestructura en todo el barrio. El flamante espacio público está conformado por cuatro cuadras en la calle Diómede, entre Bradley y Ramón Miró, donde el Municipio homenajeó a distintas referentes importantes para la historia de América Latina, la Argentina y Almirante Brown, a través de la incorporación de cartelería informativa y equipamiento en la vía pública. Entre los nombres que aparecen en el paseo, los vecinos y vecinas pueden hallar a referentes latinoamericanas como Juana Azurduy, Chavela Vargas y Frida kahlo; representantes de la cultura argentina como Alejandra Pizarnik, María Elena Walsh y Mercedes Sosa; cuadros políticos y referentes históricas como Eva Duarte de Perón y personalidades locales como Hebe Maruco, Flora Gentile, Idalina Hidalgo, Mery Popin y María Eugenia Álvarez, entre muchas otras. La creación de este nuevo espacio fue posible gracias a los numerosos avances que la Comuna realizó en el barrio, como la obra hidráulica en el Arroyo del Rey, donde se llevó adelante un histórico avance para evitar anegamientos e inundaciones en la zona; asfaltos y también trabajos de infraestructura como la colocación de puentes y barandas en toda la zona. “Para nosotros es una alegría muy grande ver cómo fue avanzando el barrio a partir de las distintas obras que realizamos desde el Municipio de Almirante Brown. Este nuevo espacio verde y punto de encuentro para la comunidad, es símbolo de crecimiento y es un homenaje al trabajo y la lucha de las mujeres y disidencias”, subrayó el intendente Mariano Cascallares. Además del recorrido por el nuevo paseo, el jefe comunal recorrió una feria de mujeres emprendedoras y un stand para inscribir a los vecinos y vecinas en el programa “Buenos Aires Vacunate”. De la actividad también participaron la diputada provincial Cristina Vilotta; el presidente del Concejo Deliberante de Almirante Brown, Nicolás Jawtuschenko; la secretaria de Desarrollo, Seguridad Social y Derechos, Barbará Miñán; el secretario de Gestión Descentralizada, Atilio Gari y la subsecretaria de Familia, Géneros y Políticas Sociales, Leda Quintana. También dijeron presente la subsecretaria del Instituto Municipal de la Economía Social, Ivanna Rezano; la delegada y concejal Antonella Napoli; la responsable de la Agencia de Gestión Urbana, Carla Ortwein y las ediles Cecilia Cecchini y Nancy Yorky, entre otras autoridades.

