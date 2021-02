Llega desde Beijing el vuelo que trae un millón de dosis de la vacuna Sinopharm

El vuelo de Aerolíneas Argentinas (AA) que trae al país desde China un millón de dosis de la vacuna Sinopharm contra el coronavirus llegará la noche del jueves al aeropuerto de Ezeiza. “En marcha el procedimiento de carga de las vacunas en el Aeropuerto Internacional de Beijing. Si todo continua de acuerdo a lo planificado, a las 21.50 hs de mañana estaremos aterrizando en el Aeropuerto de Ezeiza. Buen regreso a todo el equipo de @Aerolineas_AR”, publicó la noche del jueves en Twitter el presidente de AA, Pablo Ceriani. El Airbus 330-200, matrícula LV-GIF, con la nominación AR1050, despegó ayer a las 5.50 hora local (las 18.50 de Argentina) rumbo a la escala en Madrid. El vuelo había aterrizado en Beijing a las 14.32 hora argentina (1.32 de la mañana del jueves en la capital china), tras haber partido el miércoles a las 13.08 desde Ezeiza y realizar una escala en el aeropuerto de Barajas, en Madrid, para recargar combustible. El tiempo de carga en la capital china fue de casi cuatro horas y media y de acuerdo a fuentes aeronáuticas todo se desarrolló de manera normal. Finalmente, el último tramo del viaje contempla la partida desde Barajas a las 13.40 hora de España (9.40 de Argentina) para aterrizar en Ezeiza en la noche de este jueves. Como en los otros casos en los que se concretaron vuelos para el transporte de insumos sanitarios desde China, en esta ocasión viajan a bordo de la aeronave 20 tripulantes, entre comandantes, copilotos y personal técnico. De acuerdo a lo indicado por el presidente de Aerolíneas, “para el traslado de las vacunas, que en este caso requieren de una refrigeración entre 2 y 8 °C, se utilizan envirotainers”, que son contenedores especiales con control activo de temperatura. “Esto nos permite trasladar un mayor volumen de vacunas en la bodega del avión”, completó Ceriani. La compañía de bandera recordó que “Aerolíneas Argentinas ya realizó cuatro vuelos a la ciudad de Moscú” y que en esos viajes “arribaron al país un total de 1.220.000 dosis de Sputnik V”.

