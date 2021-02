Cascallares analizó con Cafiero e intendentes el avance del plan de vacunación

El jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Santiago Cafiero, encabezó este mediodía en su despacho de Casa Rosada, un encuentro del que participaron los ministros de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis y de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, junto a los intendentes bonaerenses Mariano Cascallares, de Almirante Brown; Gustavo Menéndez, de Merlo; Alberto Descalzo, de Ituzaingó y Martín Insaurralde, de Lomas de Zamora. En la reunión se evaluó la agenda de obras públicas, a partir de la decisión del gobierno nacional de duplicar el presupuesto en la materia, que lleva en ejecución mil obras en todas las provincias argentinas. De esta manera, se está constituyendo un sector clave para la generación de empleo y la actividad productiva del país. También se analizó el desarrollo de la campaña de vacunación en los distintos municipios de la Provincia de Buenos Aires y la implementación de nuevos vacunatorios, así como se avanzó en la articulación entre municipios, provincia y nación para lo referido al inicio de clases. Cascallares señaló que “nuestro municipio tenía un déficit de infraestructura social muy importante y a pesar de la pandemia, desde el verano pasado, comenzamos con obras centrales, tanto hidráulicas como estructurales y escolares, que durante este año y el próximo, tendrán un impacto muy positivo en nuestra comunidad”. Además, el intendente de Almirante Brown se refirió a la llegada de las nuevas dosis: “Con la tanda de vacunas que va a llegar, se va a trabajar fuertemente para profundizar la vacunación de los docentes, algo que creemos muy acertado en función del inicio de clases. Lo que venimos viendo, es que ha sido contundente la llegada y la planificación está en ese sentido, tanto con las vacunas Sputnik, como la de Astrazeneca que llegó y ahora con la Sinopharm”. Por su parte, Descalzo declaró que “estamos muy contentos con la campaña, con que vayan llegando regularmente las vacunas, así que vamos a seguir tratando rápidamente de tener más vacunatorios para que los vecinos y vecinas de la provincia de Buenos Aires tengan lo que necesitan y requieren, que es vacunarse”. En lo que refiere a las inversiones en obras públicas, el intendente de Ituzaingó, remarcó que “la inversión pública es muy importante por el efecto multiplicador que tiene sobre el trabajo y la producción, el desarrollo y el crecimiento, además está el trabajo que hacemos junto al sector privado. Ambas inversiones van a tener un rebote en la economía, que va a permitir que crezca y que haya trabajo, algo que es tan importante para nosotros”. El intendente de Merlo, Gustavo Menendez, señaló: “En Merlo tenemos muchas obras en ejecución de mucha importancia, como la autopista Presidente Perón, diversas obras hidráulicas, la ampliación y pavimentación de la antigua ruta 200 hoy ruta Provincial 40”, y agregó: “Durante la reunión, hicimos un repaso general por la agenda para trabajar articuladamente con los otros municipios, en un año en el que todos estamos esperando vivir con un poco más de normalidad, a medida que la vacunación avance en el marco que esperamos que lo haga”.

