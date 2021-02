Motochorro murió al ser embestido por un colectivo cuando escapaba tras robarle a tres mujeres

Un ladrón murió debido a las lesiones que sufrió al chocar con la moto en la que se desplazaba contra un colectivo, luego de protagonizar un raid delictivo y asaltar a tres mujeres en la ciudad de San Miguel de Tucumán, informaron fuentes policiales. El choque se produjo en la esquina de Chiclana y Lamadrid de la mencionada capital de la provincia de Tucumán y el asaltante fue trasladado al hospital Padilla, donde se constató que había fallecido. Testigos del accidente aseguraron que se trataba de un “motochorro”, quien acababa de arrebatarle la cartera a una mujer a pocos metros del lugar. Minutos después se acercó otra víctima, quien relató que el motociclista la había apuntado con un arma para despojarla de su billetera, a un par de cuadras de la esquina donde se produjo el accidente. Para sorpresa de los policías, llegó una tercera mujer para avisar que ella también había sido asaltada por el delincuente, quien le había arrebatado la cartera y el teléfono celular en la misma zona. Desde la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos dispusieron que el rodado quede secuestrado, mientras que las pertenencias de las víctimas fueron recuperadas y entregadas a sus respectivas dueñas.

