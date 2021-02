Cascallares y Depetri supervisaron la pavimentación de Republica Argentina

El intendente Mariano Cascallares supervisó junto al subsecretario de Obras Públicas de la Nación, Edgardo Depetri, el avance de los trabajos de pavimentación de cuatro kilómetros de la avenida República Argentina que benefician a las localidades de Glew, Ministro Rivadavia, Burzaco y Claypole. “Estamos felices y más aún los vecinos, porque la pavimentación de esta avenida con hormigón armado, que viene a unir a varias localidades del distrito, es una obra central para miles de vecinos. Este proyecto es llevado adelante por el Ministerio de Obras Públicas de la Nación, con el ministro Gabriel Katopodis a la cabeza. Son obras estructurales que le cambian la vida a los vecinos”, subrayó Cascallares que destacó la decisión política del Presidente Alberto Fernández. En tanto, el jefe comunal manifestó que a pesar de la pandemia y del clima “la obra viene muy rápido”. En este sentido, Cascallares, aclaró que “se fijó este año para la pavimentación y posteriormente vienen cuestiones complementarias, hay partes de la obra que implican tareas de hidráulica que tienen una importancia central no solo para los frentistas sino también para los barrios circundantes a la avenida República Argentina”, subrayó. Por su parte, Depetri señaló: “Estas son las obras que le hacen bien a la población, no solo con el pavimento, sino con luminarias, veredas y que además generan empleo directo. Es así como estamos construyendo la obra pública en todo el territorio nacional, con un Presidente que ha tomado la decisión que en el presupuesto de este año tengamos más recursos para seguir trabajando y resolviendo los problemas de nuestra gente”. La obra que se extiende desde la avenida Espora a Hugo del Carril, incluye no solo la pavimentación de la traza, que mejorará la transitabilidad y conectividad de los barrios de las diferentes localidades que atraviesa, sino la ejecución de tareas de hidráulica, colocación de luces con tecnología LED y veredas, además se prevé la circulación de ramales de colectivos locales. El Municipio en articulación con el Ministerio de Obras Públicas de la Nación, avanza con la histórica obra de pavimentación cuya extensión alcanza los cuatro kilómetros beneficiando directamente a miles de vecinos y vecinas. La Avenida contará con asfalto de hormigón armado, dos vías de circulación y dos carriles por cada vía. Actualmente los trabajos se desarrollan en el tramo que va desde Irigoyen a Juan B. Justo en Ministro Rivadavia. Previamente se pavimentó la arteria desde Espora hasta Santa Fe. Una vez concluidos los trabajos en el tramo actual, la obra se ejecutará desde Irigoyen a 25 de Mayo y de este punto a Hugo del Carril. Los trabajos en esta zona incluyen una doble calzada con boulevard. La obra permitirá el desarrollo de toda el área rural, productiva y de esparcimiento que hay en esa zona del distrito, resolviendo la infraestructura básica en una zona muy extensa.

