Clausuran el club “El Ciclón” de Burzaco por un torneo de fútbol clandestino

El Municipio de Almirante Brown realizó una inspección en el Club “El Ciclón” de la localidad de Burzaco y procedió a clausurar las instalaciones luego de que en las últimas horas se desarrollara allí un torneo de fútbol clandestino que no respetaba los protocolos de prevención del Covid-19 en medio de la pandemia. Fuentes de la Dirección de Inspección General del Municipio browniano informaron que una vez producida la clausura “se generó un expediente que será girado a la Justicia de Faltas para que determine las sanciones que corresponden en este caso”. El evento que motivó la inspección y la clausura de la Comuna se habría desarrollado sin respetar el distanciamiento social dispuesto por las autoridades sanitarias ni el horario límite para las actividades nocturnas.

