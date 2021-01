Vallejos: “La mayoría del pueblo argentino celebra el aporte extraordinario”

La diputada Fernanda Vallejos (FDT) afirmó que “la mayoría del pueblo argentino celebra el aporte extraordinario, porque expresa el anhelo de construir un país más justo y solidario”, tras la reglamentación de la norma por parte del Poder Ejecutivo Nacional. Vallejos dijo a Télam que “la mayoría del pueblo argentino celebra el aporte extraordinario, porque expresa el anhelo de construir un país más justo y solidario”. Este aporte de las 12.000 personas más ricas de la Argentina representa un acto de reparación que señala un sendero a transitar “Es ese el camino que debe recorrer la política argentina”, definió y agregó que “para un país en el que, en 4 años de macrismo y un 2020 de pandemia, la desigualdad ha avanzado de manera obscena, el aporte extraordinario de las grandes fortunas es, sin dudas, una bocanada de aire fresco”. Además, sostuvo que “es cierto que no resuelve las raíces profundas de la desigualdad, que exige respuestas estructurales y sostenidas, pero este aporte de las 12.000 personas más ricas de la Argentina representa un acto de reparación que señala un sendero a transitar si queremos construir un país más justo”. En el mismo sentido, deseó “un país donde el contraste entre la riqueza de unos pocos y la pobreza de millones deje de ser el paisaje habitual, abriendo paso a una Argentina donde el fruto del esfuerzo de los 45 millones de argentinos y argentinas, sea disfrutado por todos y no concentrado en las manos de muy pocos”. “Entonces, no sólo seremos un país más justo, sino una economía con mejores condiciones para sostener el consumo popular y la inversión privada, una economía con mejores condiciones para sustentar el crecimiento, limitado por una fuga de capitales que torna ocioso el ahorro nacional y nos vacía de las divisas que necesitamos”, añadió la diputada.

