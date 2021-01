“Lo que se hace a nivel nacional es fijar pautas, pero quienes deben aplicar las medidas son las autoridades locales”

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, anunció que el decreto que se publicará en las próximas horas “detalla cuáles son los indicadores epidemiológicos a la hora de tomar medidas de restricción de circulación para bajar los contagios” de coronavirus. En conferencia de prensa en Casa de Gobierno, dijo que el presidente Alberto Fernández y los gobernadores “determinaron una serie de indicadores que son los que expresan el riesgo epidemiológico en algunas zonas” del país. Cafiero explicó además que “quienes deben aplicar las medidas” para mitigar la propagación del coronavirus ante el actual escenario de incremento de contagios “son las autoridades provinciales y locales”, quienes -indicó- puedan “avanzar en medidas que restrinjan la circulación y las actividades nocturnas”. “Hay zonas donde están creciendo los contagios. En Mar del Plata y Pinamar, en la provincia de Santa Fe y en Córdoba. Cada provincia pueden ir adaptando sus medidas”, dijo. De hecho, el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, ya adelantó que la restricción nocturna no será aplicada en el distrito, en un discurso que pronunció ayer en el Centro Cívico de la capital provincial. También desde la ciudad de Buenos Aires, el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta adelantó que planifica una estrategia centrada en reducir los encuentros sociales en el distrito, pero en lo inmediato, no creen en la necesidad de restringir la circulación y, además, afirman que la ocupación del sistema sanitario sigue siendo estable. Además de esos distritos, desde Mendoza también adelantaron que instrumentarán matices.

