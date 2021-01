Avanza el operativo de vacunación contra el Covid en Brown

El Municipio de Almirante Brown informó que el Hospital Arturo Oñativia de Rafael Calzada puso primera hoy viernes 8 de enero con el operativo de vacunación contra el Covid-19 y comenzó la aplicación de las primeras dosis al personal de Salud. De esta manera, se sumó al hospital Lucio Meléndez de Adrogué y ya son dos los nosocomios provinciales que aplican la vacuna en nuestro distrito. Desde la Secretaría de Salud de Almirante Brown explicaron que los primeros en aplicarse la Sputnik V son los trabajadores que se desempeñan en los sectores de emergencia y que luego se irá extendiendo a todas las áreas, hasta alcanzar al personal de todo el sistema de salud público y privado. Entre los que recibieron la vacuna en el primer día, se encuentran la directora del hospital Arturo Oñativia, Carolina Ricci, personal de las áreas de terapia intensiva y también del servicio de emergencias médicas comunal 107 AB. El secretario de Salud del Municipio, doctor Walter Gómez presenció el inicio del operativo de vacunación. En este sentido, desde la Comuna que conduce Mariano Cascallares invitaron a la población a ingresar en el sitio http://vacunatepba.gba.gob.ar . Allí hay información y datos útiles sobre la vacuna y el Covid-19. En esta primera etapa, el plan prevé la vacunación de hombres y mujeres del sistema de salud, mientras que en la siguiente fase se incluirá a trabajadores y trabajadoras de la seguridad y educación, a los mayores de 60 años y a aquellas personas entre 18 y 59 años que integren grupos de riesgo por presentar enfermedades preexistentes.

