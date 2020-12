Cascallares firmó convenio con Ciencias Agrarias para el desarrollo de la zona rural

El intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, firmó junto al decano de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ), Carlos Alberto Rossi, un convenio de cooperación, intercambio y asistencia técnica recíproca. La jornada se llevó adelante en la Granja Educativa Municipal, ubicada en Juan B. Justo 1000, donde el jefe comunal y el decano de la mencionada casa de altos estudios rubricaron el convenio para seguir fortaleciendo el trabajo conjunto. Trascendió que el convenio suscrito posibilitará avanzar con la capacitación de los productores rurales locales, el cuidado del medioambiente y con la forestación planificada del espacio público. Del encuentro también participó la subsecretaria de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Provincia, Carla Seain; el director de Cooperativas Agropecuarias bonaerense, Nicolás Bento y autoridades del Municipio de Almirante Brown. “Es importante seguir avanzando para potenciar todo el sector rural de Almirante Brown, que es protagonista para el desarrollo de nuestra región. El desafío es crecer tanto en la eficiencia en la producción de alimentos como en su comercialización y gracias a un trabajo constante lo estamos logrando”, remarcó Cascallares. Rossi, en tanto, subrayó que “la universidad además de generar conocimiento teórico y técnico debe ser protagonista para el trabajo y desarrollo en los territorios”. El convenio firmado tiene como objetivo profundizar los trabajos de cooperación, intercambio y asistencia técnica recíproca entre el Municipio de Almirante Brown y la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNLZ. También participaron el secretario de Gestión Descentralizada local, Atilio Gari; el secretario de Medio Ambiente y Hábitat, Ignacio Villaronga; el subsecretario de Producción y Empleo, Marcelo Tricarico; la responsable de la Agencia de Gestión Urbana, Carla Ortwein y el director de la Granja Educativa Municipal, Nicolás Izaguirre, entre otros.

