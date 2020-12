Coronavirus: el Gobierno pidió extremar los cuidados de cara a las fiestas de fin de año

Ginés González García, Daniel Gollan y Fernán Quiros, los ministros de Salud de Nación, provincia y ciudad de Buenos Aires, respectivamente, se manifestaron “preocupados” por la detención en la caída de los casos de coronavirus que se venía registrando en el todo el país y también por el aumento en las naciones limítrofes, y de cara a los encuentros de fin de año pidieron “aumentar los cuidados” que indican los protocolos contra la Covid-19. “Sigue habiendo circulación comunitaria del virus”, dijo el ministro de Salud de la Nación al iniciar la conferencia de prensa en la Casa Rosada junto con sus pares de Ciudad y provincia de Buenos Aires, en la que se los escuchó con criterios unificados respecto a la situación epidemiológica del país. Los tres funcionarios coincidieron en que luego de varias semanas de descenso ininterrumpidos de casos, la curva se estabilizó “en los últimos 7 a 10 días”. De todos modos, González García comentó que la situación en Argentina difiere de la que se vive en países limítrofes, en los que la cantidad de casos “está ascendiendo” y no relacionó este panorama con el comienzo de una segunda ola de la enfermedad, tal como está ocurriendo en Europa, por ejemplo. “Sigue habiendo circulación comunitaria del virus” GINÉS GONZÁLEZ GARCÍA El titular de la cartera de Salud informó que el sistema sanitario “no está saturado”, que el Consejo Federal de Salud acordó incrementar los testeos pero planteó que, aún así, es necesario aumentar “los cuidados” de cara a las fiestas, porque “sigue habiendo circulación comunitaria en el país” y “la llegada de la vacuna no cambiará esa realidad a mediano plazo”. Los tres ministros desestimaron que la meseta de casos haya sido provocada por manifestaciones masivas como el funeral de Diego Maradona y apuntaron que “la causa modal de los contagios está en los encuentros” que se hacen en lugares cerrados. Gollan, en tanto, se mostró confiado en que la temporada estival pueda desarrollarse en la Costa Atlántica bonaerense adoptando los controles y protocolos necesarios. La negociación con Pfizer Consultado sobre la campaña de vacunación, González García dijo que se está recibiendo mucha información por parte de la delegación argentina que por estas horas visita los laboratorios en los que se produce la vacuna rusa Sputnik V y, por otra parte, fue crítico con las actitudes adoptadas por la empresa estadounidense Pfizer. El ministro dijo que “no pierde la esperanza” de firmar un contrato con Pfizer, aunque señaló que ese laboratorio “cambió las condiciones” y calificó a alguna de ellas como “inaceptables”. “Se nos pidió una ley, que se hizo. Pero después se nos pidió una nueva ley y que el contrato lo firmara el Presidente”, dijo el titular de la cartera sanitaria y estimó que ese cambio de postura, en realidad, podría explicarse por una “caída a la mitad” de la producción que estimaban tener para principios de 2021.

