Kicillof da a conocer cómo continúa el Distanciamiento Social en la Provincia

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof dará a conocer este sábado como continuará la nueva etapa del Distanciamiento, Social, Preventivo y Obligatorio (DISPO), de acuerdo a los criterios epidemiológicos de los 135 distritos de la provincia de Buenos Aires. Según informó la Gobernación, Kicillof dará una conferencia de prensa a las 10.30, en el Salón Dorado de la Casa de Gobierno provincial, en La Plata. El viernes, el gobernador mantuvo reuniones con intendentes e integrantes del Comité de Expertos para analizar la situación epidemiológica de la provincia de Buenos Aires y coordinar los pasos a seguir en la próxima etapa de Distanciamiento Social Preventivo y Obligatorio (Dispo) y ante el inicio de la temporada de verano. Allí expresó que ante la proximidad de la llegada de la vacuna contra el coronavirus, es necesario “seguir cuidándose” y afirmó que, en el contexto de la próxima temporada estival, “se profundizará el seguimiento y testeo de contactos estrechos”.

Both comments and pings are currently closed.