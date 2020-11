Allanamientos por la difusión del cuerpo de Diego Maradona

La funeraria Pinier, el velatorio Tres Arroyos y la casa de uno de los empleados que difundió fotos del cadáver de Diego fueron allanados simultáneamente por una Fiscalía Penal en lo Contravencional. La Justicia allanó anoche dos empresas funerarias donde prepararon el cuerpo de Diego Maradona para el velatorio y también la vivienda de un empleado de la misma que se sacó fotos junto a su cadáver. Los operativos se llevaron a cabo en la funeraria Pinier, en San Martín al 2900, y la casa velatoria Tres Arroyos, sita en esa calle porteña al 1500, ambas en el barrio La Paternal. Además, personal de la Fiscalía Penal en lo Contravencional Número 25 allanaron la casa del hijo de Claudio Fernández, en busca de elementos que permitan constatar el hallazgo de fotografías que le fueron sacadas al cuerpo de Maradona dentro el cajón. Sin embargo, la policía todavía sigue en la búsqueda de Diego Molina, el otro empleado de la casa velatoria que aparece en una de las fotos sacadas al cuerpo del ex futbolista. La Justicia trata de determinar cómo fue que se tomaron las fotos y la manera en que se viralizaron las imágenes, pese a que la familia del ex capitán de la Selección argentina pidió expresamente que se preservara la intimidad tras la muerte.

