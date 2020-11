Sólo Bariloche y Puerto Deseado continúan en Aislamiento, el resto del país en Dispo

El presidente Alberto Fernández aseguró que el Gobierno nacional avanza en sus conversaciones “con todos los laboratorios”, con el objetivo de que “entre enero y febrero, antes que llegue el otoño, estén vacunados las 13 millones de personas que se consideran en riesgo” para evitar una segunda ola de contagios de coronavirus. El presidente hizo el anuncio al informar acerca de la siguiente fase de restricciones por la pandemia, en la que todo el país quedará bajo el esquema de distanciamiento social hasta el 20 de diciembre próximo, con las excepciones de San Carlos de Bariloche (Río Negro) y el departamento de Deseado (Santa Cruz), que permanecerán en aislamiento. De la conferencia participaron el presidente Alberto Fernández; el ministro de Salud ,Ginés González García, y la directora Ejecutiva de PAMI, Luana Volnovich En un mensaje en vivo difundido desde la Sala de Conferencias de Casa de Gobierno, Fernández señaló que “total de personas que se deberían vacunar es de 13 millones, el 25 por ciento de los habitantes de la Argentina” y refirió que la idea es hacerlo “a todas las personas en riesgo en enero y febrero, para que en marzo toda la población en esa situación esté inmunizada”. Acompañado por el ministro de Salud, Ginés González García, y la directora Ejecutiva de PAMI, Luana Volnovich, el primer mandatario expresó que se avanzó “con todos los proveedores de vacunas”, a través de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), y resaltó la negociación con la Federación Rusa “para vacunar entre enero y febrero 10 millones de argentinos” con la vacuna Sputnik V. Fernández había llegado a las 20.15 a la Sala de Conferencias, junto al jefe de Gabinete Santiago Cafiero y el secretario General de la Presidencia, donde esperaban González García y Volnovich. Durante el discurso, el jefe de Estado indicó que con el Mecanismo Covax (Colaboración para un acceso equitativo mundial a las vacunas contra la Covid-19) están trabajando para “prepagar las vacunas” y contó que “en marzo llegarán la Oxford-AstraZeneca y la Pfizer, y esperando que otra Covax se pueda comprar”. De la conferencia participaron el presidente Alberto Fernández; el ministro de Salud ,Ginés González García, y la directora Ejecutiva de PAMI, Luana Volnovich El Presidente confió “en llevar adelante este plan de vacunación”, que será “gratuito y no obligatorio”, con el objetivo de “inmunizar a ese 25% de la población para que no corra riesgo de contagio y de vida”, y para eso convocó “a todos a ser parte de esta epopeya de cuidar la salud” del sector vulnerable de la población. Tras anunciar que solamente las localidades rionegrina de Bariloche y el departamento santacruceña de Deseado se mantendrán hasta el 20 del mes próximo el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (Aspo), Fernández manifestó que en las provincias de Corrientes y Chaco se ve “un crecimiento de casos, producto de una mayor cantidad de testeos”. No obstante, aclaró que en esos distritos, la ocupación en las unidades de terapia intensiva “sigue siendo muy baja” y la capacidad de ellas “está muy lejos de ser colmada”. Y describió que se ve una “clara mejoría en el AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires) y a nivel nacional” sobre la cantidad de contagios por el Covid-19, y graficó que en hubo una disminución de contagios del 30 por ciento “desde la semana 35 (desde el comienzo de la emergencia sanitaria) en adelante y una caída en la cantidad de fallecimientos“. No obstante el primer mandatario alertó que “el problema no ha sido superado” y puso como ejemplo el hemisferio norte, “que sufre un a segunda ola con un nivel de contagio alarmante”. En ese sentido contó que “es posible que América Latina y Argentina sufran una segunda ola en el otoño” y pidió “el máximo esfuerzo para llegar al otoño en mejores situaciones que las actuales”. Fernández indicó que la edad promedio de casos confirmados es de 38 años y la de fallecidos de 74. “Es decir que cuando el virus contagiaba a gente de mayor edad, con enfermedades prevalentes, el riesgo se potenciaba”, subrayó. “La pandemia no ha concluido y cuando más cuidados tengamos y menos nos relajemos será más fácil enfrentar el otoño”, completó Videoconferencia con gobernadores Por la tarde el Presidente había mantenido una reunión por videoconferencia con todos los gobernadores para evaluar la situación sanitaria con respecto a la pandemia de coronavirus en las distintas provincias. Fernández se comunicó también desde la Casa Rosada, acompañado por el jefe de Gabinete Cafiero, González García, el secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello y Volnovich. Participaron de este encuentro virtual los mandatarios Axel Kicillof (Buenos Aires); Horacio Rodríguez Larreta (CABA); Raúl Jalil (Catamarca); Jorge Capitanich (Chaco); Mariano Arcioni (Chubut); Juan Schiaretti (Córdoba), Gustavo Valdés (Corrientes); Gustavo Bordet (Entre Ríos); Gildo Insfrán (Formosa); Gerardo Morales (Jujuy); Ricardo Quintela (La Rioja); Rodolfo Suárez (Mendoza); Oscar Herrera Ahuad (Misiones). También asistieron Omar Gutiérrez (Neuquén); Arabela Carreras (Ríos Negro); Gustavo Sáenz (Salta); Sergio Uñac (San Juan); Alberto Rodríguez Saá (San Luis); Alicia Kirchner (Santa Cruz); Omar Perotti (Santa Fe); Gerardo Zamora (Santiago del Estero); Gustavo Melella (Tierra del Fuego); Juan Manzur (Tucumán) y Sergio Ziliotto ( La Pampa).

