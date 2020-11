Operativo vial y de seguridad en Don Orione: secuestro de autos, de motos y detenciones

Once autos retenidos, cuatro motos secuestradas, 57 licencias de conducir retenidas, un caso de alcoholemia positivo y la detección de un vehículo con pedido de captura activo aprehendiendo a su conductor. También la incautación de otro vehículo recientemente sustraído en la zona con un arma en su interior.

Ese fue el resultado de un megaoperativo preventivo vial y de seguridad que llevaron adelante anoche en forma conjunta el Municipio de Almirante Brown y la Policía Bonaerense. Las acciones incluyeron controles viales, exámenes de alcoholemia y saturación policial en el marco de los distintos controles de tránsito que se llevan adelante los fines de semana en todas las localidades del distrito. Las acciones preventivas, que implicaron el despliegue de inspectores municipales y de personal de la Policía Bonaerense, se efectuaron durante la noche del viernes y hasta la madrugada del sábado, en el Playón Deportivo ubicado en la avenida Eva Perón. Durante las acciones se detectó a una camioneta con pedido activo de captura, por lo que se logró detener al vehículo y aprehender a su ocupante, un hombre de 37 años. Durante el megaoperativo vial preventivo en Don Orione también se incautó otro rodado abandonado por tres masculinos a metros del operativo que había sido sustraído en la zona. En su interior se secuestró un arma de fuego y se efectuaron las aprehensiones del caso, todo en forma preventiva. Mientras tanto, en los distintos procedimientos de anoche en Don Orione se controlaron las licencias de conducir de las personas que se trasladaban en auto y moto y se realizaron controles de alcoholemia. Desde la gestión que encabeza el intendente Mariano Cascallares explicaron que estos operativos preventivos se vienen desarrollando en diferentes puntos del distrito y que en las últimas semanas se desplegaron en Burzaco, Glew, Longchamps y Adrogué. Durante el operativo también se le requirió a quienes se encontraban en el paseo público mantener la distancia social, el uso de tapabocas y de todas las medidas para prevenir el Covid.

