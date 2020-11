Víctor Hugo Morales: “La Argentina perdió a un artista”

“Argentina pierde un artista ¿Qué sería de la música sin Piazzola o de la pintura sin Picasso? Hay ausencias que perduran desde lo que llamamos la eternidad y Diego entra en eso”, señaló el periodista. El periodista Víctor Hugo Morales, quien alcanzó su pico máximo de notoriedad con el inolvidable relato del segundo gol de Diego Maradona a los ingleses en México 1986, señaló hoy que la “Argentina pierde a un artista” con la muerte del astro. El periodista recordó al astro del fútbol como un artista. “Argentina pierde un artista ¿Qué sería de la música sin Piazzola o de la pintura sin Picasso? Hay ausencias que perduran desde lo que llamamos la eternidad y Diego entra en eso”, señaló el periodista. Víctor Hugo, que realizó notables relatos con los tantos y las sobresalientes actuaciones de Maradona en aquel mundial de 1986, por Radio Argentina, añadió: “El fútbol sigue pero ha perdido un artista muy difícil de reemplazar. Vengo de una noche terrible. Casi no dormí. Pasé la noche en vela“. El uruguayo, que se transformó en un ícono de la radiofonía argentina desde su llegada al país a principios de los ’80, inmortalizó la frase “¿de qué planeta viniste?” en el relato del mítico tanto a los ingleses en los cuartos de final de México 86. “Estaba en su ADN pararse frente a cualquier forma de poder que se lo quería llevar por delante a él, a su país o alguien que él quería. Mucho más si lo entendía como un poder dañino. Era algo que mezclaba el instinto y la inteligencia. Cuando veía algo que hostigaba lo que el amaba, él reaccionaba parándose contra ese poder con franqueza, con decisión y con mucho coraje”, señaló Víctor Hugo Morales en diálogo con El Destape Radio.

Both comments and pings are currently closed.