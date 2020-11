Los restos de Maradona llegaron al cementerio de Bella Vista

El cortejo fúnebre del astro argentino Diego Armando Maradona salió de la Casa Rosada a las 17.47 y se dirigió al cementerio de Bella Vista para darle descanso a sus restos, luego de precipitarse el final velatorio ante el desborde de los fanáticos en la sede de Gobierno y sus inmediaciones. La Casa Rosada anunció esa determinación, tomada en conjunto con la familia, después de que los restos de Diego fueran retirados del hall central de ese recinto, donde se cumplía normalmente con la ceremonia desde las primeras horas de la mañana. El cortejo fúnebre cambió el recorrido original y tomó por Paseo Colón hasta la Autopista 25 de Mayo, Perito Moreno, Acceso Oeste, Camino del Buen Ayre y calle Roca hasta el Cementerio Jardín de Bella Vista, en el partido de San Miguel. Luego del desborde de gente en la Casa de Gobierno, el féretro fue retirado hacia el Salón de los Pueblos Originarios, donde continuó una ceremonia íntima en la que participaron su exesposa Claudia Villafañe, sus hijas Dalma y Gianinna y allegados. A las 17.44 el féretro fue retirado por la explanada que da a calle Rivadavia, donde esperaba un coche fúnebre. Cerca de las 15.30, después de registrados distintos focos de incidentes en las calles, un ingreso masivo de hinchas para darle el último adiós al astro hizo que la seguridad del lugar llevara el cuerpo hasta el Salón de los Originarios, donde sus familiares más acercados le daban la última despedida antes de partir el cortejo.

Both comments and pings are currently closed.