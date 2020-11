El municipio avanza con las obras de pavimentación en diferentes localidades

El Municipio de Almirante Brown informó que avanza con las obras de pavimentación en los barrios y en las localidades del distrito. Estos trabajos, que se reactivaron desde julio pasado pese a la pandemia de Covid-19, apuntan a seguir mejorando la conectividad y la accesibilidad para miles de vecinos brownianos. Una de las obras considerada clave avanza sobre la calle Drago en la localidad de Malvinas Argentinas. La arteria De María en Adrogué también luce renovada luego de que se vaya completando su pavimentación. Lo mismo ocurre con la calle Tacuarí o con la arteria Colón de Burzaco. O con la calle Montevideo de Glew cuya pavimentación está llegando a su término. El asfalto de la calle El Chajá en San José o de la calle Pino en la localidad de Malvinas Argentinas. “Seguimos trabajando junto al Gobierno Nacional para avanzar muy fuerte con estas obras incluso en medio de la pandemia que no terminó. Tenemos la decisión de poner a la Argentina de pie y seguir mejorándole la vida a nuestra gente. En ese sentido el asfalto, las cloacas y el agua potable constituyen servicios esenciales que no pueden esperar más”, indicó el intendente Mariano Cascallares. Un párrafo aparte merece la pavimentación de la avenida República Argentina que en Municipio junto a la Nación puso en marcha a lo largo de cuatro kilómetros con dos carriles por mano y divisor, además de obra hidráulica completa, luces con tecnología Led y todo el equipamiento vial necesario que incluye refugios para las paradas de colectivo a lo largo de toda la traza de la autovía. Miles de vecinos de Ministro Rivadavia, Glew, Longchamps y Claypole se verán beneficiados por esta obra histórica que sumará conectividad y accesibilidad a una extensa zona de Almirante Brown. La obra de pavimentación con hormigón se extiende a lo largo de 40 cuadras desde su nacimiento en Glew hasta la localidad de Claypole, a metros de la Ruta 4 (Avenida Monteverde).

Both comments and pings are currently closed.