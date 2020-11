El municipio profundiza los trabajos de prevención del dengue en las localidades

El Municipio de Almirante Brown, a través de la Dirección de Bromatología, continúa profundizando las medidas preventivas contra el dengue ante la llegada del calor con trabajos en espacios públicos, reservorios y arroyos de todas las localidades. Estas estrategias de control y prevención del dengue dispuestas por la gestión de Mariano Cascallares incluyen la aplicación de un tratamiento químico para controlar el mosquito y también fomentando la descacharrización en domicilios. Esta semana pasada, por ejemplo, los trabajos se realizaron cotidianamente en distintos barrios del distrito y se intensificaron por ejemplo en la Plaza Mastrángelo de Burzaco y en inmediaciones del Arroyo del Rey, en Malvinas Argentinas. Las tareas incluyeron el uso de una camioneta rociadora espacial de microgotas, una mochila con el mismo componente para espacios cerrados y una termonebulizadora. CONSEJOS PREVENTIVOS COTIDIANOS Además, desde el Municipio de Almirante Brown realizaron una serie de recomendaciones preventivas para promover la concientización y la descacharrización en domicilios. El dengue es una enfermedad viral transmitida por el mosquito llamado “aedes aegypti”, el cual necesita para reproducirse recipientes naturales o artificiales que contengan agua. En este sentido, es importante lavar las rejillas, canaletas, floreros o bebederos con agua y cepillo; tapar tanques, tachos y depósitos de agua; girar todos los recipientes que puedan juntar agua y tirar botellas, bidones, neumáticos y todos los objetos en desuso.

Both comments and pings are currently closed.