Acusarán a Macri y Aguad de encubrir el hundimiento del submarino ARA San Juan

La querella mayoritaria de familiares de tripulantes del submarino ARA San Juan prevé denunciar al expresidente Mauricio Macri y al exministro de Defensa Oscar Aguad por el presunto encubrimiento del hundimiento del submarino, luego de que un miembro de la Armada aseguró ante la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia que desde el 5 de diciembre de 2017 el Gobierno de Cambiemos sabía dónde estaba la embarcación. Con ese objetivo, la querella patrocinada por los abogados Valeria Carreras, Lorena Arias y Fernando Burlando solicitó hoy que se certifiquen los dichos del contraalmirante Enrique López Mazzeo en la audiencia desarrollada ante el tribunal de apelaciones encabezado por el camarista Javier Leal de Ibarra. Con la certificación de las declaraciones de quien fue comandante de Adiestramiento y Alistamiento de la Armada, los abogados presentarán una denuncia penal ante los tribunales federales de Comodoro Py por encubrimiento agravado contra Macri y Aguad, entre otros, confirmaron a Télam fuentes judiciales. La denuncia la harán en los tribunales porteños del barrio de Retiro porque consideran que fue en esa jurisdicción que el entonces Gobierno nacional privó a las familias de obtener información verdadera sobre el hundimiento del ARA San Juan, cuyo último contacto había sido el 15 de noviembre de 2017, hecho en el cual murieron 44 tripulantes. Ante la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, López Mazzeo reconoció que el 5 de diciembre de 2017 se conocía la ubicación del submarino, gracias al dato aportado por el buque oceanográfico Cabo de Hornos de la Armada de Chile y que incluso se requirió autorización para que Gran Bretaña provea el ROV (robot) para ingresar al cañadón, información que, según sostiene la querella, fue ocultada por miembros del Gobierno y de la Armada.

