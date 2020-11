El municipio de Almirante Brown profundiza los trabajo de prevención del dengue

El Municipio de Almirante Brown, a través de la Dirección de Bromatología, viene profundizando las medidas preventivas contra el dengue con trabajos en reservorios y espacios verdes de todas las localidades, además de promover la descacharrización en domicilios. Desde la Comuna que encabeza el intendente Mariano Cascallares explicaron que se llevan adelante estrategias de control y prevención del dengue mediante la aplicación de larvicidas en los reservorios locales y espejos de agua, con el objetivo de regular la población adulta del mosquito y eliminar las formas acuáticas e inmaduras. De esta manera, se prevendrá la generación del mosquito en su etapa larval en los lugares con grandes reservas de agua, como por ejemplo en los reservorios ubicados en los predios de la Universidad Nacional Guillermo Brown, el Centro de Operaciones Municipal, Industria Angeletti, el club Estrada y lagunas. Asimismo, también se lleva adelante el control de estos insectos vectores en su etapa adulta con fumigaciones aéreas o también llamadas rociados espaciales en espacios públicos, zonas descampadas y arroyos en las 12 localidades de Almirante Brown. En paralelo, además, se realizan tareas en el Cementerio Municipal mediante la utilización de una termonebulizadora. CONSEJOS PREVENTIVOS COTIDIANOS Desde el Municipio de Almirante Brown realizaron una serie de recomendaciones preventivas para promover la concientización y la descacharrización en domicilios. El dengue es una enfermedad viral transmitida por el mosquito llamado “aedes aegypti”, el cual necesita para reproducirse recipientes naturales o artificiales que contengan agua. En este sentido, es importante destacar que si bien cualquier recipiente capaz de acumular agua puede convertirse en un criadero, algunos pueden producir gran cantidad de mosquitos. Por ejemplo, las cubiertas de automóviles son excelentes lugares para el desarrollo de estos insectos, tanto por su forma (que impide volcar el agua), su material (aislante) y su color oscuro que permite mantener la temperatura adecuada. Pero también otros objetos que están dentro de nuestras casas pueden ser criaderos, como los floreros, los portamacetas o bebederos de mascotas. Por este motivo, este mosquito también podría generarse en un departamento. Por ese motivo, desde el Municipio se recomienda: cuidar la limpieza en general y el embolse de basura; destruir la chatarra y mantener el pasto corto para divisar mejor recipientes sin uso. En esta línea, otra recomendación es eliminar todos los objetos en desuso que acumulen agua y dar vuelta tachos, palanganas, baldes y frascos vacíos.

Both comments and pings are currently closed.