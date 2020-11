Aumento del 16% a municipales de Almirante Brown

El Municipio de Almirante Brown dispuso un incremento salarial del 16 por ciento para las trabajadoras y los trabajadores municipales del distrito. La mejora salarial rige a partir del decreto correspondiente, que lleva la firma del intendente Mariano Cascallares. En los considerandos del decreto se destaca que “es necesario incrementar los salarios del personal municipal con el fin de ayudar a sostener el poder adquisitivo”, y agrega que “es intención del Departamento Ejecutivo reconocer el esfuerzo y el desempeño de las y los empleados municipales en el transcurso del corriente año, especialmente frente a la pandemia de Covid-19”. La Comuna browniana dispuso la suba que se abonará en dos tramos correspondiendo el 10% a noviembre del corriente año (que aplica al medio aguinaldo) y el 5,5% restante a pagar en enero de 2021, lo que configura un acumulado del 16,05 por ciento. Además se anunció el pago de dos bonos antes de que finalice el año 2020. El primero es el tradicional bono de fin de año que ascenderá a $6700, y y el segundo tiene carácter de “extraordinario” por la misma suma. Con ambos bonos, cada municipal percibirá en las próximas semanas un total de $13.400. El Departamento Ejecutivo priorizó otorgar los mencionados aumentos por decreto para priorizar al personal y evitar que continúe sin percibir mejoras por las dilaciones que puedan producirse.

