Trotta: “El regreso a clases el 17 febrero es una expectativa del Gobierno porteño”

El ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, dijo esta mañana que “el regreso presencial (a clases) el 17 de febrero es la expectativa que tiene el Gobierno de la Ciudad”, pero señaló que la definición del calendario 2021 será analizada este miércoles en una reunión del Consejo Federal de Educación “para intentar lograr una política de consenso”. El ministro señaló que “el verano tiene que ser de un enorme compromiso de todo el sistema educativo para recuperar aprendizajes, acompañando principalmente a los chicos que tienen menor vinculación con la escuela y , por el otro lado, también tiene que ser un momento de retiro y descanso para los docentes y las familias”. La propuesta del Gobierno de la Ciudad es que las clases regresen el 17 de febrero, “anticipadamente y en forma presencial, con todos los chicos, todos los días de clase”, confirmó hoy la ministra de Educación del distrito, Soledad Acuña. “Estamos trabajando en ese escenario, en condiciones de presencialidad”, expresó hoy en declaraciones a radio La Red y señaló que “en la mayoría de los países las clases continuaron” durante la pandemia y en otros “volvieron luego del receso de verano”, y aun en los casos de rebrotes, “se mantuvo la presencialidad en las aulas”. “Tenemos la voluntad de que el año que viene sea el año de recuperación de la normalidad que perdimos, pero no es una cuestión de deseo; es una cuestión de responsabilidad y análisis de la realidad epidemiológica” En tanto, Trotta, en declaraciones a El Destape Radio, reafirmó que la fecha de inicio del próximo ciclo lectivo será un “tema a discutir” en el Consejo Federal, “que es el ámbito donde corresponde para intentar lograr, como venimos llevando adelante, una política de consenso”. “Tenemos la voluntad de que el año que viene sea el año de recuperación de la normalidad que perdimos, pero no es una cuestión de deseo; es una cuestión de responsabilidad y análisis de la realidad epidemiológica”, subrayó Trotta en las declaraciones periodísticas que formuló esta mañana. El ministro nacional también se refirió a los seis casos de coronavirus registrados en escuelas de la Ciudad y dijo que “ahí tienen que aplicar los protocolos aprobados en julio” y, en ese sentido planteó que “se puede tener un regreso seguro, si se aplican los protocolos, lo que no quiere decir sin riesgo, porque riesgo siempre hay en el marco de una pandemia”.

