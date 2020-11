La Universidad Nacional Guillermo Brown inscribe para las cursadas 2021

La Universidad Nacional Guillermo Brown informó que a partir de este miércoles 4 de noviembre se inicia el período de inscripción para el ingreso al ciclo lectivo 2021. El plazo para las interesadas y los interesados se extenderá hasta el próximo 21 de noviembre y las inscripciones se realizarán en forma online. Desde el Municipio de Almirante Brown que conduce Mariano Cascallares convocaron a las vecinas y los vecinos interesados a anotarse en las cursadas y recordaron que se continúa avanzando con forma conjunta con el Ministerio de Obras Públicas de la Nación en el plan de obras en la Quinta Rocca de Burzaco que contempla en principio la construcción de un módulo de aulas de 1941 metros cuadrados. Lo concreto es que este miércoles 4 de noviembre la Universidad Nacional Guillermo Brown inicia el período de inscripción para el ingreso al ciclo lectivo 2021. Toda la información de la oferta académica y planes de estudios que ofrece la Universidad se encuentra en la web: www.unab.edu.ar. La oferta incluye las siguientes diez carreras: Licenciatura en Ciencia de Datos, Licenciatura en Logística y Transporte, Licenciatura en Enseñanza de la Matemática, Licenciatura en Administración, Tecnicatura en Acompañamiento Terapéutico, Tecnicatura en Diseño y Desarrollo de Producto, Tecnicatura en Comunicación Digital, Tecnicatura en Automatización y Control, Tecnicatura en Logística y Transporte y Tecnicatura en Gestión de Organizaciones. La inscripción será de manera online a través del sistema SIU- Guaraní en la web de la UNaB. Los interesados deberán crearse un usuario, adjuntar el DNI, título de estudios secundarios o la constancia de alumno regular si cursa el último año y una foto (tipo carnet) con fondo claro. En muy sencillos pasos podrán elegir la Carrera y concretar su ingreso a la universidad. En la actualidad las clases se dictan en modalidad a distancia a traves del Campus Virtual en donde funcionan las aulas, foros y demás herramientas especialmente diseñadas. La modalidad de la cursada del primer cuatrimestre de 2021 continuará siendo de manera virtual hasta tanto se permita volver a las clases presenciales por el contexto de la pandemia. Durante 2021 la UNaB proyecta continuar creciendo y potenciando el desarrollo de toda la comunidad de Almirante Brown ofreciendo una alta calidad educativa a cada vez más estudiantes de la zona sur.

