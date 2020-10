Vuelve la feria de productores rurales a la Granja Municipal

El Municipio de Almirante Brown informó que este sábado 31 de octubre vuelve la Feria de Productores Rurales a la Granja Educativa Municipal, ubicada en la localidad de Ministro Rivadavia, con estrictos protocolos sanitarios para los visitantes. Desde la Secretaría de Producción, Empleo y Formación Profesional indicaron que los interesados en recorrer los distintos stands con productos regionales de primera calidad y a precios accesibles podrán hacerlo desde las 9 horas, sin solicitar turno previo pero cumpliendo con las medidas de distanciamiento y usando tapabocas. En este sentido, las personas incluidas en los denominados factores de riesgo y los mayores de 65 años no podrán ingresar, mientras que el resto de los vecinos y vecinas que asistan deberán hacerlo con tapabocas, alcohol en gel y respetando una distancia de dos metros. En la Feria de Productores Rurales, disponible todos los sábados, los visitantes podrán adquirir, a bajo costo, productos originados en el distrito de la mano directa de sus productores, sin tener que pagar gastos de intermediación. Entre los productos ofrecidos se encuentran verduras, frutillas, lechones, corderos, conejos, pollos, huevos, quesos, miel, flores, panificados, salames y artesanías, entre otros.

