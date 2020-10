Almirante Brown es el primer municipio donante de la provincia de Buenos Aires

El intendente Mariano Cascallares y el titular del Centro Único Coordinador de Ablación e Implante de la Provincia de Buenos Aires (CUCAIBA), Francisco Leone, firmaron un convenio en el que distinguieron a Almirante Brown como el primer “Municipio Donante”, con el objetivo de seguir profundizando el trabajo en materia de donación y concientización. La firma se llevó adelante en el Club Atlético Defensores de Glew, ubicado en Sarmiento N° 45, durante la jornada de donación de sangre “La solidaridad tiene la misma camiseta”, organizada por el Municipio, a través del programa Causa Común, la Unión de Clubes de Barrio, la Cruz Roja y los hospitales provinciales Lucio Meléndez y Arturo Oñativia. Este reconocimiento al trabajo que lleva adelante el Municipio browniano tiene como objetivo alentar y profundizar el trabajo que lleva adelante en materia de donaciones de órganos, tejidos y células, como también de sangre y plasma de pacientes recuperados de Covid-19. “Este convenio es fruto del trabajo que se viene haciendo desde hace tiempo en nuestro distrito, a partir de un trabajo articulado con CUCAIBA. Para nosotros es una jornada trascendental porque es muy importante que se nos considere un Municipio Donante, ya que nos invita a seguir avanzando en esta tarea solidaria que beneficia a tantos vecinos y vecinas”, subrayó Cascallares. Leone, en tanto, enfatizó que “este es el primer ‘Municipio Donante’ porque se lo ganó con todo el trabajo que realiza”. “Además de ser donante, es un distrito solidario, un símbolo del trabajo que realiza la gestión de Mariano Cascallares”, añadió. Este convenio de colaboración interinstitucional tiene como finalidad concebir a Almirante Brown como “Municipio Donante” con el objetivo de instrumentar estrategias y logística para fomentar la donación de órganos, tejidos y células, como también de sangre y plasma de pacientes recuperados de Covid-19 en el ámbito local. En este sentido, es importante destacar que el Municipio que encabeza el intendente Mariano Cascallares realiza un profundo trabajo en materia de plasma con pacientes recuperados de Covid-19, ubicándose a la vanguardia en materia de donación en toda la provincia de Buenos Aires. La iniciativa incluye, además, la capacitación mediante talleres y seminarios a personal profesional y promotores de salud comunitarios sobre actividades de procuración y donación de órganos, tejidos y células, de sangre y de plasma, ponderando la importancia de las actitudes solidarias en materia sanitaria.

