Cascallares junto a voluntarios que asisten a vecinos en la pandemia

El intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, dialogó con vecinos y vecinas que forman parte del Servicio de Voluntariado local, a quienes les agradeció por el trabajo que realizan desde el comienzo de la pandemia, entregando alimentos y haciendo asistencia emocional de forma telefónica a nuestros adultos mayores. La jornada se llevó adelante por la tarde en la Casa de la Cultura, donde el Jefe Comunal se reunió con los primeros 30 voluntarios y voluntarias que se anotaron para participar de esta iniciativa en marzo de este año. “Todos sabemos que es complejo estar solo y más en una pandemia. Por eso, la asistencia y esa voz del otro lado del teléfono para dar una muestra de afecto y esperanza, es vital. Poner la oreja al que lo necesita es algo muy importante y no vamos a cansarnos de agradecerles este acto de amor”, agregó. El Servicio de Voluntariado trabaja en distintas áreas del Distrito, entre ellas entregando alimentos y mercadería a los adultos mayores, kits de salud y haciendo llamados telefónicos para generar contención emocional. Desde el Municipio de Almirante Brown especificaron que la asistencia alimentaria se realiza a 1250 adultos mayores, cada 20 días. Asimismo, dichas entregas se realizan de lunes a sábados. También se lleva adelante la entrega de pañales, frazadas y colchones, además del acompañamiento de los abuelos y abuelas para la realización de diversos trámites. En simultáneo se hacen los mencionados llamados telefónicos para contener emocionalmente a unos 500 adultos mayores, preguntando si necesitan algo y fundamentalmente para saber cómo se encuentran. De la jornada, que se llevó adelante cumpliendo estrictos protocolos sanitarios y respetando la distancia social, participaron la diputada bonaerense María Cristina Vilotta; el concejal del Frente de Todos Pablo Repetto; la secretaria de Desarrollo, Seguridad Social y Derechos Humanos, Bárbara Miñán, y la coordinadora general de Adultos Mayores, Matilde Maciel.

Both comments and pings are currently closed.