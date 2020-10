Cascallares encabezó la presentación del libro “Los Pueblos de Almirante Brown”

El intendente Mariano Cascallares encabezó el acto de presentación del libro “Los Pueblos de Almirante Brown”, creado por el Municipio en articulación con las vecinas y vecinos del distrito. Durante el encuentro se entregaron ejemplares a numerosas instituciones brownianas. La jornada, transmitida en vivo a través del Facebook oficial del Municipio, contó con la participación, entre otros, de la diputada Provincial Cristina Vilotta, del presidente del Concejo Deliberante, Nicolás Jawtuschenko, del secretario de Gobierno, Juan Fabiani, del titular del Instituto de Estudios Históricos y Patrimonio Cultural, Emilio Klubus y el director ejecutivo del Instituto Municipal de las Culturas, Juan Manuel Pereyra Benítez. En la ocasión Cascallares agradeció y subrayó el enorme trabajo llevado adelante por el Instituto de Estudios Históricos municipal en la articulación con vecinos, historiadores y asociaciones de la comuna que representan a nuestros próceres, para la creación del libro. “Realmente estamos muy orgullosos y con la expectativa que llegue a todas las escuelas, a todas las instituciones, que llegue a los vecinos en forma digital, y que sea el puntapié inicial para seguir trabajando. Sin duda a partir de la iniciativa vamos a seguir teniendo nuevos vecinos que sumen a este trabajo”, para futuras ediciones, sostuvo el intendente. Por su parte, Klubus detalló que la propuesta se puso en marcha en el 2014 -con la recopilación de datos- y que después de varios años de esfuerzo el libro (flexible, de buena lectura y diferente a los tradicionales textos históricos) “Los Pueblos del Almirante Brown”, cuenta con anécdotas e historias de cada uno de los pueblos del distrito. Asimismo el funcionario municipal, manifestó que los vecinos interesados en contar con el material podrán recibirlo en forma digital. Para ello deberán solicitarlo dejando un correo electrónico en la red social Facebook del Instituto de Estudios Históricos y Patrimonio Cultural de Almirante Brown. El encuentro contó también con representantes de diferentes instituciones de la comuna, quienes recibieron ejemplares de la obra browniana. Participaron el secretario del Instituto Nacional Browniano (Filial Alte. Brown Fundadora), Carlos Sanpedro; la vice presidente del Instituto Nacional Sanmartiniano (Filial Alte. Brown), Marcela Hernández de Suelza; el secretario del Instituto Nacional Belgraniano de Alte. Brown, Dr. Claudio Espejón; la secretaria de Relaciones Públicas del Instituto Newberiano (filial Alte. Brown) Marta Doldán; el presidente de la Asociación Nativos del Partido de Alte. Brown, Oscar Rincón. También formaron parte de la jornada, el profesor Juan José Ordenes de la Agrupación PREPAICUNA; el presidente del Rotary Club Internacional, Sede Almirante Brown, Dr. Pedro Toma; el presidente del Club de Leones Internacional, Sede Alte. Brown, Manuel Iglesias; Eugenio Cornacchione de la Agrupación de Foto-Historiadores de la Provincia de Buenos Aires, y en representación del equipo municipal del Instituto de Estudios Históricos, Norma Gandolfo.

