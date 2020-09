El municipio de San Vicente sigue trabajando en la educación publica

La Municipalidad de San Vicente continúa trabajando en la educación pública del distrito. Se trata de un paquete de obras que viene ejecutando desde el inicio de la gestión del Intendente, Nicolás Mantegazza, en conjunto con el Consejo Escolar. Como premisa fundamental, el actual jefe comunal comenzó a invertir y acercar programas para la puesta en valor y creación de establecimientos educativos, con el fin de paliar la demanda de vacantes en San Vicente. Los programas de fortalecimiento son “Escuelas a las Obras” y “Argentina Unida por Educación y Trabajo”, que articula las labores con organizaciones sociales, que ejecutan el reacondicionamiento y refaccionamiento edilicio. En el día de hoy Mantegazza supervisó distintas tareas que se vienen desarrollando en las instituciones de las tres localidades que conforman el partido. Entre ellas, el alcalde sanvicentino recorrió la Escuela Primaria Nº 4 de Domselaar, Juan Bautista Alberdi. Allí se profundizaron las acciones de la “construcción del pozo ciego, pieza fundamental para acompañar y poner en valor los sanitarios del establecimiento, contribuyendo a generar espacios más limpios y seguros para nuestros niños y niñas”, indicaron desde el la cartera municipal. Estas acciones se complementan a la realización a nuevo del techo de la Escuela 29 de San Vicente y la reestructuración del Salón de Usos Múltiples de la Unidad Académica Almafuerte, de Alejandro Korn. Además, están muy avanzadas dos de las obras de construcción de establecimientos educativos, con aulas modulares en los barrios alejandrinos Villa Coll y San José. Entre otras actividades, se están llevando adelante acciones de pintura, refaccionamiento y mejorado de las fachadas de jardines de infante, escuelas primarias y secundarias de todo el distrito de San Vicente.

