El Presidente pidió “dejar el esparcimiento social para otro momento”

El presidente Alberto Fernández sostuvo que “el tiempo que vivimos, en medio de una pandemia reclama un voto de confianza de las empresas” y dijo que ve “con mucha tranquilidad que se ha podido retomar el trabajo en muchas fábricas” a pesar de la situación por el coronavirus. Así lo señaló al participar este mediodía en Campana del acto de lanzamiento de la producción local de motocicletas Royal Enfield, durante el cual se anunció una línea de créditos del Banco Nación para la compra de motos de origen nacional. Acompañado por el gobernador bonaerense Axel Kicillof, el mandatario presidió el acto realizado en la planta de rodados del Grupo SIMPA, que a comienzos del 2020 comprometió una inversión total de 700 millones de pesos. “Celebro que confíen en Argentina y celebro que tengamos más puestos de trabajo”, dijo el mandatario en su discurso, al destacar que la inversión de la empresa de origen indio. “Celebro que confíen en Argentina y celebro que tengamos más puestos de trabajo” ALBERTO FERNÁNDEZ El pedido de Alberto Fernández En su mensaje, Fernández pidió además “dejar el esparcimiento social para otro momento, más adelante” e insistió en que “aún estamos muy lejos de haber superado el problema del coronavirus”. “Entiendo que la vida cotidiana exige animarnos a volver al contacto con el otro, para poder trabajar y producir. Tratemos que los contactos tengan que ver con producir, y ganar el sustento diario, pero dejemos para otro momento, más adelante, el tiempo para divertirnos y relajarnos”, dijo el mandatario. “Estamos en un momento muy difícil para hacer eso. Estamos muy lejos de haber superado el problema”, insistió.

