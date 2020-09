El municipio sumó nuevos quirófanos en zoonosis Brown

El Municipio de Almirante Brown incorporó esta semana nuevos quirófanos exclusivos para la castración de gatos y gatas en el Centro Municipal de Sanidad Animal y Zoonosis de Burzaco, el cual continúa brindando sus servicios a la comunidad aplicando medidas de seguridad y protocolos por el Covid-19. Los nuevos quirófanos fueron acondicionados donde anteriormente funcionaba la sala de sueros, por lo que ahora las áreas para el trabajo con gatos, perros y cirugías especiales quedaron separadas, con el objetivo de mejorar el servicio durante la pandemia, evitando aglomeraciones y priorizando el distanciamiento social. De esta manera, el establecimiento ubicado en el cruce de Martín Fierro y la avenida Monteverde continúa brindando su servicio esencial a la comunidad con un promedio de entre 60 y 80 castraciones diarias. Desde la gestión que encabeza el intendente Mariano Cascallares explicaron que “se están tomando turnos, brindando prioridad según cada caso” y especificaron que las consultas “son sólo para emergencias, desparasitaciones y vacunas antirrábicas” Los interesados deben llamar al 5034-6200 interno 647, de lunes a viernes, de 8 a 13 horas para programar un turno. Los vecinos y vecinas que asistan deberán hacerlo con tapaboca, respetando el distanciamiento social y usando alcohol en gel, además del DNI y el permiso de circulación de la aplicación CUIDAR, del Ministerio de Salud de la Nación.

