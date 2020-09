Cascallares y Frederic supervisaron el despliegue de Gendarmeria y la Policia Federal en el distrito

El intendente de Almirante Brown Mariano Cascallares y la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, recorrieron las instalaciones del Centro de Operaciones Municipal (COM) de Burzaco, en el marco de la puesta en funcionamiento de la nueva Fuerza de Respuesta Inmediata (FRI) de la Policía Federal Argentina que refuerza la prevención del delito en el Conurbano. También visitaron la Base de Gendarmería Nacional ubicada en dicha localidad. La recorrida de los funcionarios comenzó en la base de la Gendarmería en el distrito, donde interactuaron con el personal -se amplió la cantidad de gendarmes en el último mes-. Posteriormente se dirigieron al COM, donde la ministra conoció el arduo trabajo que realiza el Estado Municipal para acompañar a la población browniana en la lucha contra el delito. Participaron de la jornada, el secretario de Comunicación y Prensa de la Presidencia Argentina, Juan Pablo Biondi, entre otros funcionarios nacionales; la secretaria de Prevención y Seguridad Ciudadana de la comuna, Paula Eichel, el subsecretario del área, Martín Borcetti, el presidente del Concejo Deliberante, Nicolás Jawtuschenko, además de integrantes de las fuerzas de seguridad. “Es un encuentro realmente muy importante, poder estar aquí en este centro -el ámbito de articulación entre las fuerzas de la provincia, la Gendarmería Nacional y con los operativos de la Policía Federal-, junto a la ministra de Seguridad nos da la posibilidad de seguir pensando y trabajando en la prevención del delito”, señaló Cascallares. “Nuestro agradecimiento por ser escuchados desde los municipios para poder trabajar y poder contar con los recursos que las políticas de seguridad necesitan. La articulación entre Nación, Provincia y Municipio con los recursos necesarios posibilitará que trabajemos cada vez mejor”, añadió el intendente. Por su parte, Frederic que elogió la gestión del Municipio en materia de seguridad y particularmente el trabajo en el COM, manifestó ”Estoy impresionada con la tecnología y la capacidad de visualización y monitoreo de los distintos vehículos, ya sea el transporte público y motos, además de la capacidad de respuesta con el 911 y el botón anti-pánico, la verdad este lugar es muy importante para la ciudadanía”. Por otro lado, la funcionaria agradeció no solo la tarea sino también el compromiso y el espíritu de servicio de todo el personal, y sostuvo; “Estamos reforzando la seguridad del distrito, por pedido de la provincia de Buenos Aires, con el despliegue de las fuerzas federales, y un cuerpo de respuesta inmediata pensada para momentos críticos donde suele haber mayor cantidad de delito”. Se trata de una brigada especial de la Policía Federal que además suma camionetas, patrulleros y motos para enfrentar el delito. Finalmente, la ministra subrayó la puesta en marcha de un plan de fortalecimiento en el Gran Buenos Aires, en 24 distritos del Conurbano, con una serie de medidas que “van a dar mayor cuidado a toda la población”.

