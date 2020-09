Axel Kicillof, junto a intendentes por las tomas de tierras: “Las usurpaciones son ilegales y producen situaciones injustas”

El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, afirmó hoy que las tomas de tierras son “ilegales”, respaldó el accionar del ministro de Seguridad, Sergio Berni, y reclamó que la Justicia “haga su trabajo”. Durante un encuentro con intendentes para analizar esa problemática que se incrementó en las últimas semanas, Kicillof sostuvo que “la Provincia tiene un enorme déficit habitacional, pero este no se soluciona con intrusiones ilegales”. “Las usurpaciones no solo son ilegales sino que además producen situaciones injustas. Sabemos que la provincia de Buenos Aires tiene un enorme déficit habitacional pero este no se soluciona con intrusiones ilegales”, afirmó el gobernador. Además, respaldó el rol de Berni y dijo que “el Ministerio de Seguridad viene actuando incansablemente para evitar nuevas tomas”. “Necesitamos, además, que la Justicia haga su trabajo con quienes incentivan las ocupaciones y se abusan de las necesidades de la gente”, agregó Kicillof. Del encuentro participaron los intendentes Blanca Cantero (Presidente Perón), Mayra Mendoza (Quilmes), Nicolás Mantegazza (San Vicente), Fabián Cagliardi (Berisso), Juan José Mussi (Berazategui), Jorge Ferraresi (Avellaneda), Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas), Andrés Watson (Florencio Varela), y Juan Andreotti (San Fernando). También asistieron Berni, el jefe de Gabinete, Carlos Bianco; la ministra de Gobierno, Teresa García; el de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque; el de Infraestructura y Servicios

Públicos, Agustín Simone; y de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak. Bianco dijo que la postura del Gobierno provincial sobre las tomas”es la que ha expresado en su momento Sergio Berni y que es la única que hay, porque una usurpación de un predio es un delito y no hay discusión de esto”. “Como lo dijo el General (Juan Domingo) Perón, dentro de la ley todo, fuera de la ley nada”, enfatizó el jefe de ministros, en declaraciones al canal A24. Sostuvo, en tanto, que existe un problema habitacional y el Gobierno no lo “niega”, pero la solución no es la toma: “Son dos carriles distintos y dos cosas distintas”, enfatizó. En el encuentro se repasó la situación en el conurbano, donde se han intensificados las tomas, y los participantes señalaron que “esta problemática estructural de falta de vivienda en la provincia de Buenos Aires se ha agravado fuertemente durante los últimos cuatro años”. Como resultado de la reunión, se estableció un plan de acción que consta del establecimiento de una mesa de trabajo conjunta entre la Provincia y los municipios del AMBA, de modo de dar un abordaje integral a la problemática con acciones de carácter coyuntural y estructural. Dentro de las acciones puntuales para evitar nuevas usurpaciones y tomas ilegales, se estableció un sistema de “alerta temprana” entre los municipios, la Jefatura de Gabinete y los ministerios de Gobierno, Seguridad y Justicia y Derechos Humanos. Por su parte, el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad se encargará de la asistencia a las poblaciones vulnerables que sufren del déficit habitacional. La Provincia informó, también, que el Ministerio de Infraestructura anunció la puesta en marcha, a través del Instituto Provincial de la Vivienda, de un plan de 8.000 viviendas en el marco del Programa “Provincia en Marcha” para los años 2020 y 2021.

