Cascallares en el lanzamiento del plan de seguridad para el Conurbano

El intendente Mariano Cascallares acompañó este mediodía al Presidente Alberto Fernández y al Gobernador Axel Kicillof en el lanzamiento en la Quinta Presidencial de Olivos del Plan de Seguridad para el Conurbano Bonaerense, que incluirá una inversión nacional de 37.700 millones de pesos. El Plan de Seguridad incluye la formación de 10 mil nuevos Policías Bonaerenses, la adquisición de 2200 móviles policiales nuevos, la instalación de cientos de paradas de colectivos seguras con alarma, luces con tecnología LED y botón de pánico, y la remodelación de comisarías para ir resolviendo la problemática del alojamiento de detenidos en dependencias policiales. El anuncio se complementa con el desembarco de 4 mil integrantes más de Gendarmería Nacional, fuerza federal que ya realiza operativos de patrullaje en Almirante Brown y en otros distritos del Conurbano. El intendente Mariano Cascallares indicó que “estas medidas que consensuamos con la Nación y la Provincia construirán un aporte muy importante para todo el trabajo de prevención del delito que venimos realizando en nuestro querido distrito”.

Both comments and pings are currently closed.