Mantegazza se reunió con la Diputada Natalia Sánchez Jáuregui

Además, Mantegazza se reunió con la Diputada Provincial, Natalia Sánchez Jáuregui, con quien conversó y analizó la agenda legislativa. Ambos funcionarios coincidieron en la problemática en torno a las usurpaciones, tema que merece una profunda discusión y trabajo desde la legislatura bonaerense.

Both comments and pings are currently closed.