Cascallares, Trotta y Vila inauguraron el IV Congreso de Educación de Almirante Brown y entregaron netbooks

El intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, encabezó junto al ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, y la directora general de Cultura y Educación bonaerense, Agustina Vila, la inauguración del 4to Congreso Internacional de Educación de Almirante Brown y la entrega de netbooks a estudiantes de escuelas secundarias del distrito. La jornada se llevó adelante hoy jueves en la Casa de la Cultura, donde el jefe comunal, el secretario de Educación, Ciencia y Tecnología local, Sergio Pianciola, y los funcionarios de Nación y Provincia expusieron en el Congreso titulado “Reflexiones Pedagógicas Necesarias: Hacer Escuela”. Esta iniciativa, realizada con el objetivo de acompañar a los y las docentes en su formación, en el marco de la pandemia de coronavirus y el contexto de aislamiento y distanciamiento social, se lleva adelante en dos etapas: del 9 de junio al 2 de septiembre a través de conferencias virtuales abiertas pensadas en políticas públicas educativas; y del 3 al 5 de septiembre con paneles y conversatorios con académicos nacionales e internacionales. Además, entregaron de forma simbólica nueve netbooks de las 2.413 que la Comuna está distribuyendo a alumnos de cuarto grado de escuelas secundarias de gestión pública del distrito. En este sentido, estuvieron presentes estudiantes de las Escuelas Secundarias Nº3, de Glew, Nº21 de Burzaco y N°58, de San Francisco Solano. En este sentido, Cascallares agradeció la presencia de Trotta y Vila y remarcó que “esta propuesta educativa la traemos por cuarto año consecutivo, pensada para la capacitación y la formación continua de nuestros docentes”. “Hoy podemos decir por primera vez que está presente todo el sistema educativo, a nivel nacional, provincial y municipal, trabajando juntos de verdad, en este año caracterizado por la pandemia que nos genera muchos problemas pero también muchas oportunidades”, enfatizó el Jefe Comunal. En esa línea también se expresó el ministro Trotta, quien destacó que “hoy más que nunca los Estados sintentizan el trabajo mancomunado para cuidar a los argentinos y transitar de la mejor manera el impacto que esta pandemia genera”. “Es importante iluminar las desigualdades porque eso implica hacernos cargo de los problemas que tenemos que resolver para construir un país que crezca y que también sea síntesis de esa Justicia Social que tanto defendemos”, apuntó. Por su parte, Vila, aseveró que “los meses que transitamos fueron difíciles y los que vendrán también, pero hemos logrado regenerar y reconstruir espacios de diálogo y construcción colectiva”. “Resulta evidente la presencia del Estado y el compromiso de estos gobiernos nacional, provincial y municipal, y la capacidad de articular que tenemos para hacernos presentes más allá de la adversidad y la imposibilidad de la presencia en la escuela”, añadió. Además de sus alocuciones, Cascallares, Trotta, Vila y Pianciola dialogaron de forma virtual con la directora del Jardín de Infantes Nº927 de Claypole, Susana Caracciolo; la directora del Colegio Vida Cristiana de San José, Noemí Agustina, y la directora de la Escuela Secundaria Nº33 de Adrogué, Eleonora González. De la jornada participaron también de forma presencial la subsecretaria de Educación local, Paula Falcón; el presidente del Concejo Deliberante local, Nicolás Jawtuschenko; el presidente del Consejo Escolar, Leonardo Herrera; el inspector Jefe Regional, Leonardo Daniel Laffito; la inspectora Jefa de Educación Regional DIPREGEP, Virginia Gabriela Poy; la Jefa Educación Distrital, María Inés Centurión, y los integrantes del Comité Académico Alejandra Paz , Ingrid Balzarín, Cecilia Cechini y Nora Saporiti. Además, de forma virtual, estuvieron presentes el Intendente de San Vicente, Nicolás Mantegazza, representantes de la Universidad Nacional Guillermo Brown, la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, la Universidad Nacional de Avellaneda, la Universidad Nacional de Lanús y la Universidad Nacional Arturo Jauretche, además de directivos y directivas de jardines de infantes y escuelas primarias y secundarias de Almirante Brown, entre otros. Una vez finalizado el acto oficial en la Casa Municipal de la Cultura, Cascallares Trotta, Vila y autoridades educativas locales realizaron una recorrida por el Instituto de Formación Docente N° 41 en el Barrio Vattuone. Allí se sumó el secretario de Comunicación y Prensa de la Presidencia de la Nación, Juan Pablo Biondi.

